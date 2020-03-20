باريس سان جيرمان ينضم لسباق نجم لاتسيو

ذكرت تقارير صحفية إيطالية اليوم، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي انضم لسباق التعاقد مع نجم الوسط الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، لاعب فريق لاتسيو الإيطالي.









ويعد الصربي الدولي أحد أبرز عناصر فريق لاتسيو الإيطالي، والذي يحتل المركز الثاني في الدوري الإيطالي، بفارق نقطة عن المتصدر يوفنتوس، قبل تعليق الدوري بسبب تفشي فيروس كورونا.









ووفقاً لصحيفة لا جازيتا ديللو سبورت الإيطالية، فإن إدارة النادي الباريسي مستعدة لدفع مبلغ 100 مليون يورو لإدارة لاتسيو، من أجل التعاقد مع صاحب الـ27 عاماً.









ويعد سافيتش هدفاً رئيسياً لأندية إنتر ميلان ويوفنتوس في إيطاليا، بالإضافة لمانشستر يونايتد وتشيلسي الإنجليزيين، في فترة الإنتقالات الصيفية.









وتشير تقارير إيطالية، إلى أن اللاعب يرغب في مغادرة نادي لاتسيو خلال الصيف المقبل، وقد يضطر كلاوديو لوتيتو رئيس نادي لاتسيو لقبول أعلى عرض لبيعه.









وسجل سافيتش 4 أهداف وصنع 5 أهداف أخرى في جميع البطولات مع لاتسيو، وقاد الفريق العاصمي للمنافسة على لقب الدوري الإيطالي، وتجنب الهزيمة في 21 مباراة متتالية في الكالتشيو.



