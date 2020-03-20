رأس المال السوقي لأسهم البورصة المصرية يهبط بنسبة 15.8% هذا الأسبوع

تراجع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 95.1 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع الماضي بسبب أزمة وباء فيروس كورونا ، ليغلق عند مستوى 504.7 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 15.8% عن الأسبوع الماضى.









وأوضح التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية أن رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 317.3 مليار جنيه إلى 257.8 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 18.8%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 184.8 مليار جنيه إلى 153.4 مليار جنيه بنسبة انخفاض 17% ، كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 502.2 مليار جنيه إلى 411.2 مليار جنيه بنسبة انخفاض 18.1%، ونزل رأس المال السوقى لبورصة النيل من 1.5 مليار جنيه إلى 1.4 مليار جنيه بنسبة انخفاض 6.6%.

وهبطت البورصة المصرية بشكل حاد للغاية خلال جلستى الأحد والإثنين من الأسبوع الماضي، ليغلق المؤشر الرئيسى على هبوط بلغ 9.34% و 7.09% على التوالى.







