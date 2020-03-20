Advertisements
رأس المال السوقي لأسهم البورصة المصرية يهبط بنسبة 15.8% هذا الأسبوع
الجمعة 20/مارس/2020 - 10:45 م
Advertisements
نيفين سمير
Advertisements
تراجع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 95.1 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع الماضي بسبب أزمة وباء فيروس كورونا ، ليغلق عند مستوى 504.7 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 15.8% عن الأسبوع الماضى.
وأوضح التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية أن رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 317.3 مليار جنيه إلى 257.8 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 18.8%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 184.8 مليار جنيه إلى 153.4 مليار جنيه بنسبة انخفاض 17% ، كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 502.2 مليار جنيه إلى 411.2 مليار جنيه بنسبة انخفاض 18.1%، ونزل رأس المال السوقى لبورصة النيل من 1.5 مليار جنيه إلى 1.4 مليار جنيه بنسبة انخفاض 6.6%.
وهبطت البورصة المصرية بشكل حاد للغاية خلال جلستى الأحد والإثنين من الأسبوع الماضي، ليغلق المؤشر الرئيسى على هبوط بلغ 9.34% و 7.09% على التوالى.
تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 17.76% ليغلق عند مستوى 9205.58 نقطة، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 23.33% عند مستوى 840.47 نقطة.
وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" تراجعاً بنحو 20.69% مغلقًا عند مستوى 930.12 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 20.3% مغلقًا عند مستوى 10193.79 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 6.92% ليصل إلى مستوى 582.06 نقطة.
Advertisements