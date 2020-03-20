تركيا تعلن تسجيل 9 وفيات بفيروس كورونا





وقال وزير الصحة إنه قد تم إجراء 3656 اختبارا في الـ24 ساعة الماضية، وتم تسجيل إصابة 311 شخصا.

وأضاف أن من توفوا مناعتهم وضعيفة وجميعهم كبار السن.





وأعرب رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، عن ثقته بالنظام الصحي في بلاده والعاملين فيه، منتقدا إجراءات بعض الدول في مكافحتها فيروس كورونا.





وقال ألطون إن "تركيا تثق بنظامها الصحي القوي والعاملين فيه، وفي الوقت نفسه ترسل معدات الكشف عن الفيروس لحلفائها".

وأفاد أن الحكومة التركية اتخذت سلسلة من التدابير لحماية المواطنين من خطر الفيروس وخاصة كبار السن منهم.

وحتى ظهر الجمعة، أصاب كورونا أكثر من 250 ألفا في 182 بلدا وإقليما بينهم أكثر من 10 آلاف وفاة، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.





وأغلقت تركيا المقاهي وأماكن الترفيه والرياضة ومنعت صلاة الجماعة في المساجد، ووسعت حظر طيران ليشمل 20 دولة لاحتواء تفشي الفيروس، بعد أن زاد عدد الحالات المؤكدة في البلاد إلى 47 حالة قبل الإحصائية الجديدة.

واضطرت تركيا، الجمعة، إلى وقف الرحلات الجوية لـ9 دول أوروبية حتى 17 أبريل المقبل، حسب ما أفادت آنذاك العديد من وسائل الإعلام المحلية.

وسبق أن أعلنت السلطات التركية تعطيل المدارس في عموم البلاد لمدة أسبوعين، للحيلولة دون تفشي الفيروس.

وكان عضو اللجنة العلمية التركية لفيروس كورونا البروفيسور ألباي عزب، أعلن، الثلاثاء، أنه من المتوقع وصول عدد الإصابات بالفيروس الأسابيع الأربع المقبلة، في أسوأ الحالات، إلى 30 ألف إصابة.

وزاد تفشي الفيروس في تركيا من آلام الوضع الاقتصادي الذي يمر بأزمة كبيرة منذ فترة، على خلفية سياسات خاطئة يتبناها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.





أعلنت وزارة التركية، مساء الجمعة، تسجيل 9 وفيات بفيروس كورونا وارتفاع عدد الإصابات إلى 670 حالة.