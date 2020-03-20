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كيف تعاملت دينا رامز مع فيروس كورونا

الجمعة 20/مارس/2020 - 11:09 م
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دينا رامز
دينا رامز
مي مرسي
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استضافت الإعلامية منى الشاذلي،الإعلامية دينا رامز وبناتها في حلقة خاصة من برنامج "معكم" المذاع على قناة"cbc".

وأجابت "رامز" عن كيفية تعاملها مع فيروس كورونا المستجد قائلة "اشتريت كل حاجات التعقيم بس بالعقل يعني مش جنون لما بننزل بنغسل ايدينا " وذكرت أن زوجها طارق علام يساعدهم على الوقاية من هذا الفيروس من خلال بعض الأشياء الطبيعية ومنها العسل و"حبة البركة" وعصائر البرتقان والليمون واستخدام الغرغرة بالماء والملح.

ومن ناحية أخري يقوم عدد من الفنانين بتوعية الجمهور من خلال وسائل التواصل الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا المستجد وبعض منهم يقوم بالتعاون مع عدد من الجمعيات للتبرع ليقومو بتكفل الأسر الفقيرة ذوى الأجور اليومية.

وكانت الاعلامية دينا رامز تقدم برنامج "ست الستات" وزوجها طارق علام يقدم برنامج "هو ده" على قناة المحور.

يذكر أن الإعلامية منى الشاذلى استضافت في الفقرة الأولى من برنامجها لاعب النادي الأهلي حسين الشحات ووالدته،وجاءت الفقرة الثانية باستضافة الإعلامية دينا رامز وبناتها،والفقرة الثالثة ستقوم باستضافة الفنانة الكوميدية ويزو والك في حلقة خاصة من برنامجها "معكم" المذاع على قناة "cbs" الساعة التاسعة مساءا
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الكلمات المفتاحية

وقاية من كورونا منى الشاذلي معكم طارق علام دينا رامز الايدي

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