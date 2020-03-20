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بنات دينا رامز: "لما مامي بتتصل بينا بنخاف ونحس اننا عاملين عملة"

الجمعة 20/مارس/2020 - 11:06 م
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دينا رامز
دينا رامز
روان هيثم
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كشفا ابنة الإعلامية دينا رامز، عن تعامل ولادتها معهم قائلة: "مامي كويسة في كل حاجة وبتخلينا نعمل كل اللي احنا عاوزينوا بس احنا بنسبالها خط أحمر".

وتابعت ابنتها الأخرى خلال لقائهما مع الإعلامية "منى الشاذلي"، في برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة Cbc قائلة: "مامي بتخاف علينا جدا ولو نمت في الطريق وانا رايحة الساحل مثلا انا لما بلاقي مكالمات منها بخاف جدا واحس اني عاملة عملة بتكلمني 10 مرات واللي معايا في العربية لو تقدر".

وأضافت قائلة: "مامي معاها أرقام كل صحابي ومش الأرقام بس ده الفيس وانستا بتاعهم وكل حاجة".

وفي سياق أخر تلقت "رامز" من قبل بعض التهديدات بتشويه وجهها لزواجها من الإعلامي "طارق علام"، واوضحت ان حفل زفافها كان ضمن اجراءات امنية مشددة.
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