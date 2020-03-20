بسبب كورونا .. الأسهم المصرية تهبط بنسبة 46.3% في أسبوع





أخبار البورصة المصرية





كشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية عن تراجع بعض الأسهم بنسب تتراوح بين 30% و 46% ببعض

وتراجع سهم النساجون الشرقيون بنسبة 46.3%، وهبط سهم وفوديكو للأغذية 40.8% ، كما تراجع سهم العربية لإدارة الأصول 38.6%، والعقارية للبنوك الوطنية 38.3%، وشارم دريمز 39.4%، وشمال الصعيد للتنمية 37.4%، ومصر لصناعة الكيماويات 37.6%، والعربية للاسمنت 37.5% ، وهبط سهم دايس للملابس الجاهزة 33%، وبورتو جروب 33.5%.





وشمل الهبوط سهم الحديد والصلب بنسبة 33.3%، جي بي أوتو 32.8%، وكيما للأسمدة 33%، وأوراسكوم للتنمية 31.4%، ورمكو للسياحة 36.8%، والمصريين للإسكان والتعمير 32.9%، والقناة للتوكيلات الملاحية 34.8%، و تراجع سهم المصرية للمنتجعات 32.5%، النصر للأعمال المدنية 36.3%، وجنوب الوادي للأسمنت 36.5%، والعربية لحليج الأقطان 36.5%، والتعمير والاستشارات الهندسية 36.6% ، وتراجع سهم المجموعة المالية هيرميس 30.4%، وبايونيرز القابضة 31.2%، وبالم هليز للتعمير 31.3%، والقلعة القابضة 32.4%، وأوراسكوم للاستثمار 32.1 %.









وهبط سهم سيدي كرير للبتروكيماويات 33.8%، ومصر للألومنيوم 31.3%، والنصر للملابس 36.7%، وبلتون المالية 35.4% وأجواء للصناعات 35.9% ،و هبط سهم المجموعة العقارية 35%، وبنك التعمير والإسكان 30.7%، والخليجية الكندية 31.5%، والعامة للخزف 36.6%، ومطاحن ومخابز الإسكندرية 33.3%، والمنصورة للدواجن 35.6%، ومصر قنا للأسمنت 34.1%، وراكتا للورق 33.9%، والمصريين للاستثمار 34.3%.











وخسررأس المال السوقى للبورصة المصرية نحو 95.1 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 504.7 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 15.8% عن الأسبوع الماضى.



