Advertisements
Advertisements
Advertisements

بسبب كورونا .. الأسهم المصرية تهبط بنسبة 46.3% في أسبوع

الجمعة 20/مارس/2020 - 10:29 م
Advertisements
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
Advertisements

أخبار البورصة المصرية 

كشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية عن تراجع بعض الأسهم بنسب تتراوح بين 30% و 46% ببعض 
وتراجع سهم النساجون الشرقيون بنسبة 46.3%، وهبط سهم وفوديكو للأغذية 40.8% ، كما تراجع سهم العربية لإدارة الأصول 38.6%، والعقارية للبنوك الوطنية 38.3%، وشارم دريمز 39.4%، وشمال الصعيد للتنمية 37.4%، ومصر لصناعة الكيماويات 37.6%، والعربية للاسمنت 37.5% ، وهبط سهم دايس للملابس الجاهزة 33%، وبورتو جروب 33.5%.

وشمل الهبوط سهم الحديد والصلب  بنسبة 33.3%، جي بي أوتو 32.8%، وكيما للأسمدة 33%، وأوراسكوم للتنمية 31.4%، ورمكو للسياحة 36.8%، والمصريين للإسكان والتعمير 32.9%، والقناة للتوكيلات الملاحية 34.8%، و تراجع سهم المصرية للمنتجعات 32.5%، النصر للأعمال المدنية 36.3%، وجنوب الوادي للأسمنت 36.5%، والعربية لحليج الأقطان 36.5%، والتعمير والاستشارات الهندسية 36.6% ، وتراجع سهم المجموعة المالية هيرميس 30.4%، وبايونيرز القابضة 31.2%، وبالم هليز للتعمير 31.3%، والقلعة القابضة 32.4%، وأوراسكوم للاستثمار 32.1 %.


وهبط سهم  سيدي كرير للبتروكيماويات 33.8%، ومصر للألومنيوم 31.3%، والنصر للملابس 36.7%، وبلتون المالية 35.4% وأجواء للصناعات 35.9% ،و هبط سهم المجموعة العقارية 35%، وبنك التعمير والإسكان 30.7%، والخليجية الكندية 31.5%، والعامة للخزف 36.6%، ومطاحن ومخابز الإسكندرية 33.3%، والمنصورة للدواجن 35.6%، ومصر قنا للأسمنت 34.1%، وراكتا للورق 33.9%، والمصريين للاستثمار 34.3%.



وخسررأس المال السوقى للبورصة المصرية نحو 95.1 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 504.7 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 15.8% عن الأسبوع الماضى.

وهوي المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 17.76% ليغلق عند مستوى 9205.58 نقطة، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوٍ الأوزان" بنسبة 23.33% عند مستوى 840.47 نقطة.
  
وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" تراجعاً بنحو 20.69% مغلقًا عند مستوى 930.12 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 20.3% مغلقًا عند مستوى 10193.79 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 6.92% ليصل إلى مستوى 582.06 نقطة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عاجل | أمطار وبرودة شديدة.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

منذ حوالي 9 ساعات

سان جيرمان يصفع ريال مدريد

منذ ساعة

بعد صدمة الأهلي.. حسام عاشور يتلقى عرضًا ضخمًا من الخارج

منذ ساعتين و 29 دقيقة

بيان عاجل من نقابة أطباء مصر عن علاج كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الصحة تعلن ارتفاع عدد وفيات كورونا

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. تعرف على الوثيقة السرية التى تسلمتها مصر لمحاربة كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

ردًا على صفقة كهربا.. الزمالك يتحرك لتوجية ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

ضربة قاتلة لريال مدريد.. قاذفة الصواريخ يوافق على الانتقال إلى برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

إعلان مهم من وزارة الصحة بشأن دواء بلاكونيل المقترح لعلاج كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول رد من حسام عاشور على الانتقال للزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

إعلامية تعلن وفاة تامر صقر: "وداعا الزميل العزيز على قلوبنا"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول تحرك من الزمالك لخطف أسطورة الأهلي

منذ 37 دقيقة

بيراميدز يستعد لتوجيه ضربة ثلاثية إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

من أجل الانتقام.. هل يحسم الزمالك تعاقده مع نجمي الأهلي؟

منذ ساعتين و 13 دقيقة

ضربة قوية للأهلي.. الزمالك يقترب من خطف بديل رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة لمحمود الخطيب

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

البورصة تربح 1.9 مليار جنيه في ظل تباين أداء مؤشراتها

أداء متباين للبورصة في ختام التعاملات والمؤشر الرئيسي يتراجع 0.34%

البورصة المصرية تتكبد خسائر تصل لـ 12 مليار جنيه في أسبوع (انفوجراف)

البورصة تخسر 8.3 مليار جنيه ..ومؤشرها الرئيسي يتراجع 1.04% خلال الأسبوع الجاري

أخبار البورصة المصرية .. المؤشر الرئيسي للبورصة يهبط 0.52% بمنتصف التعاملات

البورصة تخسر 1.1 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:40 م

بيان عاجل من نقابة أطباء مصر عن علاج كورونا

عاجل.. الصحة تعلن ارتفاع عدد وفيات كورونا

09:42 م

بيراميدز يستعد لتوجيه ضربة ثلاثية إلى الأهلي

08:07 م

ضربة قوية للأهلي.. الزمالك يقترب من خطف بديل رمضان صبحي

06:57 م

إعلامية تعلن وفاة تامر صقر: "وداعا الزميل العزيز على قلوبنا"

04:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status