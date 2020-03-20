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قرار تمديد موسم الدوري الإنجليزي يُلقي بظلاله على نجوم البريميرليج

الجمعة 20/مارس/2020 - 10:29 م
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بوابة الفجر
وكالات
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تسبب قرار تمديد موسم الدوري الإنجليزي الممتاز، في غموض موقف عدد من اللاعبين الذين تنتهي عقودهم في 30 يونيو/حزيران المقبل.

ووفقًا للوائح البريميرليج الحالية، يجب أن ينتهي الموسم قبل مطلع يونيو/حزيران المقبل، لكن الاتحاد الإنجليزي قرر أمس الخميس، عدم استئناف المسابقة قبل 30 أبريل/نيسان، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

لكن الرابطة الإنجليزية ولا اتحاد الكرة، اتخذا بعد قرارًا حيال وضع اللاعبين الذين تنتهي عقودهم في 30 يونيو/حزيران، وفي حال أقيمت مباريات بعد أول يوليو/تموز، فلن يتمكنوا من المشاركة مع فرقهم حتى نهاية الموسم.

ومن بين اللاعبين المتأثرين، يبرز يان فيرتونخين مدافع توتنهام، وجيرو وويليان وبيدرو ثلاثي تشيلسي، وديفيد سيلفا جناح مانشستر سيتي، ورايان فريزر لاعب بورنموث، وجو هارت حارس بيرنلي.

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