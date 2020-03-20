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الإمارات تعلن تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا

الجمعة 20/مارس/2020 - 10:24 م
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بوابة الفجر
الفجر
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أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، مساء اليوم الجمعة، تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا.

وأوضحت  الوزارة، في بيان لها، أن أسباب وفاة الحالتين ترجع لأمراض مزمنة تزامنت مع إصابتهما بفيروس كورونا

علنت دولة الإمارات العربية المتحدة تعليق دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي إلى أراضيها اعتباراً من بعد منتصف ليل الجمعة حتى اعتماد آلية الفحص المسبق لفيروس كورونا المستجد.

وكانت الإمارات قررت، في وقت سابق الجمعة، تحديث إجراءات دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي إليها بدءاً من غد السبت ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي أنه يتعين على مواطني دول المجلس الراغبين في الدخول إلى الدولة، بعد بدء سريان قرار القيام بالفحص عند الوصول. بالإضافة إلى الالتزام بالحجر المنزلي لمدة 14 يوماً على من لديه منزل في الإمارات ومن لا يملك منزلاً في الدولة فيسكون في حجر صحي لمدة 14 يوماً أيضاً، وفق ما تقرره السلطات المختصة.

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بخطوات استباقية نالت إشادات دولية، تمكنت الإمارات من الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي أدى إلى إصابة أكثر من 220 ألف شخص ووفاة أكثر من 9000 حالة في نحو 170 دولة حول العالم.

ومنذ ظهور فيروس "كورونا" على الساحة الدولية، تعاملت معه الإمارات باستراتيجية شاملة علمياً وثقافياً واقتصادياً، ما أسهم في الحد من انتشاره والتقليل من تأثيراته على جميع قطاعات الدولة.

وكثفت الإمارات جهودها تنسيقاً وتعاوناً مع منظمة الصحة العالمية، واتخذت العديد من الإجراءات الحاسمة للتحصين وتوجيه المواطنين للتعامل الأفضل وتجنب الإصابة به.
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وفاة كورونا صحة عالمية حالتي وفاة الحجر المنزلي الامارات الإجراءات الاحترازية احترازي

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