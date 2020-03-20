نشرة حوادث الفجر: مفاجآت في واقعة انتحار أجنبي بالقاهرة

العثور على جثث 3 أطفال أسفل عقار حلوان المنهار





دوريات الأمن تجوب شوارع القاهرة للتأكد من إغلاق المحلات

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندى، مساعد الوزير مدير أمن القاهرة، اليوم الجمعة، عدة حملات ليلية بجميع أنحاء القطاع، للتأكد من إغلاق المحلات والمطاعم والملاهي الليلية للحد من انتشار فيروس كورونا، تنفيذًا لقرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

للمزيد هنا واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندى، مساعد الوزير مدير أمن القاهرة، اليوم الجمعة، عدة حملات ليلية بجميع أنحاء القطاع، للتأكد من إغلاق المحلات والمطاعم والملاهي الليلية للحد من انتشار فيروس كورونا، تنفيذًا لقرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.



نداء من الشرطة.. الفجر تحصل على صور لجثة طفل أبو النمرس

حصلت بوابة الفجر، على صورة الطفل المعثور على جثته ملقاة بالطريق بمركز أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة.

للمزيد هنا حصلت بوابة الفجر، على صورة الطفل المعثور على جثته ملقاة بالطريق بمركز أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة.



مفاجآت في انتحار أجنبي بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات واقعة انتحار أحد الأشخاص بالقاهرة، وضبط شخصين لقيامهما بتدبير السلاح الناري المستخدم في الواقعة.

للمزيد هنا تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات واقعة انتحار أحد الأشخاص بالقاهرة، وضبط شخصين لقيامهما بتدبير السلاح الناري المستخدم في الواقعة.

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الجمعة، العديد من الأحداث والقضايا الهامة والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار:عثرت الحماية المدنية بمحافظة القاهرة، منذ قليل، على جثث 3 أطفال تحت أنقاض العقار المنهار بشارع 13 بمنطقة العزبة البحرية في حلوان.