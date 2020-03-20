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الرويلي:‏ كلمة خادم الحرمين تؤكد للجميع علو صحة المواطن والمقيم بالمملكة

الجمعة 20/مارس/2020 - 10:22 م
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رئيس هيئة الأركان العامة - الفريق الأول الركن فياض الرويلي
رئيس هيئة الأركان العامة - الفريق الأول الركن فياض الرويلي
الفجر السعودي
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أعرب رئيس هيئة الأركان العامة السعودية الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، مساء اليوم الجمعة، عن شكره وامتنانه لملك المملكة العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على كلمته التي وجهها إلى إخوانه وأخواته وأبنائه وبناته، المواطنين والمقيمين على أرض المملكة، مجسداً فيها مدى حرصه على سلامة وصحة المواطن والمقيم، مشيداً بتوقيت الكلمة التي أكدت للجميع على أنه لا شيء يعلو فوق صحة المواطن والمقيم على أرض المملكة.

وقال الفريق الأول الركن فياض الرويلي: إنّ "التوجيهات التي حملتها كلمة الملك سلمان بشأن هذه الجائحة التي يواجهها العالم أجمع، تنبع من حرص القيادة الرشيدة ومتابعتها الدائمة لما تشهده المملكة والعالم فيما يخص مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد(كوفيد - 19)".

وأضاف: وهي في نفس الوقت تعزز وتقدم الدعم المعنوي الكبير لكل الجهات، التي تقوم بواجباتها تجاه مواجهة هذا الوباء، ومنها الجهود العظيمة التي بذلها العاملون في المجال الصحي وغيرهم من الجهات ذات العلاقة، الذين قدموا جهوداً جليلة للمحافظة على صحة المواطن والمقيم.

كما أشاد بما قامت به الدولة بتوجيه من الملك سلمان القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، من إجراءات احترازية أسهمت في مواجهة هذا الوباء بفاعلية، وتميّزت تلك القرارات بسُمُوّ أهدافها، وجليل مقاصدها، وعظيم فائدتها.

واختتم كلامة، قائلاً: إننا "سنكون عند حسن ظن قيادتنا بنا، وعلى ثقة بأننا بتكاتفنا وثباتنا وتعاوننا سنكون قادرين بعد توفيق الله على تجاوز هذه المرحلة الصعبة، والله خير الحافظين".

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الكلمات المفتاحية

خادم الحرمين المملكة

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