محمد رمضان يطرح أغنية "أمي ملكة" تزامننا مع عيد الأم



وتقول كلمات أغنية "أمي ملكتي" "أمي راضيه عني، أمي بدعوه منها لفيت بالنجاح بلاد، طله وابتسامه بتواسيني في الشداد، ريك خلق الجنة تحت رجل الأمهات، طول رضاها عني من رضاء رب العباد، أمي رزق ليا بدعي ربي في كل وقت إن يخليكي ليا، أمي معنى الحنان يا حضن دافي دائما بيحسسني بالأمان، يا شايله سري وحاميه ضهري من زمان، أمي ملكة دا أنا لو معايا كنوز حبك ليا تركة، إنتي الأمل والحنان يا بركة، بكسب ومش هسيبها ورزقي من نصيبها، يا بخت اللي أمه راضيه عنه وعاش خدام ترابها، أمي ثروة لو عندي كنوز الدنيا بعد ربي دا بسببها، هتعب وأهد الصخر يمكن أعوض يوم تعبها، أمي مافيا.. الدعوة منها شافيه، لو حد في يوم أذاني بدعوه منها تجيب له كافيه، حضن دافي كلام من القلب صافي، لو عشق عمري بعد عمري خيرها فوق كتافي".



يذكر أن النجم محمد رمضان، يشارك في مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، وتشاركه العمل الفنانة نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، محمد مهران، أحمد داش، أنعام الجريتلى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في إطار شعبي حول صراع الإخوة بعد وفاة الأب.



وتشهد أحداث مسلسل "البرنس" الجديد، دخول النجم محمد رمضان السجن خلال أحداث المسلسل الذى يعرض في موسم دراما رمضان المقبل، وسبب دخوله السجن تهمته بقتل زوجته الفنانة نجلاء بدر خلال الأحداث.





حرص الفنان محمد رمضان على تهنئة أمه بعيد الأم وطرح أغنية جديدة له على قناته الرسمية على موقع تبادل الفيديوهات الشهير "يوتيوب" والتي تحمل إسم "أمي ملكة" عن طريق الفيديو كليب ولكن بفكرة مستحدثة وهي صور بعض الجماهير مع والدتهم ودمجها في فيديو، وهي من كلمات البلدوزر، وألحان وتوزيع إسلام الأبيض وإسلام سيبسي.