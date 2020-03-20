خاص.. شريف منير يواصل تصوير "ونحب تاني ليه" ويحدد موعد انتهائه

كشف الفنان شريف منير ، أنه سيخوض السباق الرمضاني القادم بمسلسل "ونحب تاني ليه"، مع مجموعة من النجوم وهم "ياسمين عبد العزيز،وكريم فهمي وسوسن بدر وإسلام جمال وبدرية طلبة وإيمان السيد وليلى عزالعرب وتارا عماد وصبا الرافعي وعدد آخر من الفنانين.



وفي تصريح خاص لـ" الفجر الفني " قال:"بصور لغاية ٢٠ رمضان تقريباً" وأضاف حديثه أنه مشغول بالتصوير حالياً.



تدور أحداث المسلسل في إطار رومانسي إجتماعي، ولكنه به الكثير من المواقف الكوميدية، تدور فكرته حول المشكلات الزوجية والأسرية بشكل عام،ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.



يذكر أن المؤلف عمرو محمود ياسين إنتهى من كتابة نصف الحلقات، وحالياً قرب من إنتهاء باقي الحلقات.