قيم التداولات بالبورصة ترتفع لـ 25.8 مليار جنيه في الأسبوع الماضي رغم أزمة كورونا





أخبار البورصة المصرية





ارتفعت إجنالي قيم تداولات بالبورصة المصرية الي 25.8 مليار جنيه ، بسبب إقبال كبير من المتعاملين علي شراء الأسهم التي تدنت قيمها بسبب إزمة إنتشار فيروس كورونا، وتم التداول علي عدد 1.4 مليون ورقة مالية، منفذة علي عدد 1144 ألف عملية ، مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 13 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 990 مليون ورقة منفذة على 95 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.





ووفقاً للتقرير الأسبوعي لبورصة المصرية ، فقد ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 3.3 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 957.5 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 68.1 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 563 مليون جنيه، بحجم تداول 324.6 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 34.8 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 3.9 مليار جنيه بحجم تداول 1.3 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 102.9 ألف عملية.





وإستحوذت السندات النسبة الأكبر من إجمالي قيم التداولات بنحو 84% مقابل استحوذت الأسهم على 15.9% من إجمال قيم التداولات.