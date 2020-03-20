Advertisements
Advertisements
Advertisements

قيم التداولات بالبورصة ترتفع لـ 25.8 مليار جنيه في الأسبوع الماضي رغم أزمة كورونا

الجمعة 20/مارس/2020 - 10:09 م
Advertisements
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
Advertisements

أخبار البورصة المصرية 

ارتفعت إجنالي قيم تداولات بالبورصة المصرية الي 25.8 مليار جنيه ، بسبب إقبال كبير من المتعاملين علي شراء الأسهم التي تدنت قيمها بسبب إزمة إنتشار فيروس كورونا، وتم  التداول علي عدد  1.4 مليون ورقة مالية، منفذة علي عدد 1144 ألف عملية ، مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 13 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 990 مليون ورقة منفذة على 95 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لبورصة المصرية ، فقد ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 3.3 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 957.5 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 68.1 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 563 مليون جنيه، بحجم تداول 324.6 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 34.8 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 3.9 مليار جنيه بحجم تداول 1.3 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 102.9 ألف عملية.

وإستحوذت السندات النسبة الأكبر من إجمالي قيم التداولات بنحو 84%  مقابل استحوذت الأسهم على 15.9% من إجمال قيم التداولات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ازمة فيروس كورونا

أخبار تهمك

ردًا على صفقة كهربا.. الزمالك يتحرك لتوجية ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تعرف على الوثيقة السرية التى تسلمتها مصر لمحاربة كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

بيان عاجل من نقابة أطباء مصر عن علاج كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل | أمطار وبرودة شديدة.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

منذ حوالي 9 ساعات

إعلان مهم من وزارة الصحة بشأن دواء بلاكونيل المقترح لعلاج كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تحرك من الزمالك لخطف أسطورة الأهلي

منذ نصف ساعة

من أجل الانتقام.. هل يحسم الزمالك تعاقده مع نجمي الأهلي؟

منذ ساعتين و 8 دقيقة

إعلامية تعلن وفاة تامر صقر: "وداعا الزميل العزيز على قلوبنا"

منذ حوالي 7 ساعات

بيراميدز يستعد لتوجيه ضربة ثلاثية إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

بعد صدمة الأهلي.. حسام عاشور يتلقى عرضًا ضخمًا من الخارج

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل.. أول رد من حسام عاشور على الانتقال للزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

ضربة قوية للأهلي.. الزمالك يقترب من خطف بديل رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

سان جيرمان يصفع ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة لمحمود الخطيب

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الصحة تعلن ارتفاع عدد وفيات كورونا

منذ ساعة و 23 دقيقة

ضربة قاتلة لريال مدريد.. قاذفة الصواريخ يوافق على الانتقال إلى برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

تراجع قيم تداولات البورصة إلى 4.9 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى

ارتفاع تداولات البورصة إلى 8.6 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى

تراجع إجمالى تداولات البورصة إلى 4.2 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى

تداولات البورصة المصرية تسجل 10.7 مليار جنيه هذا الأسبوع

أخبار البورصة المصرية .. 4.9 مليون جنيه قيم التداول ببورصة النيل خلال الأسبوع المنتهي

حصاد البورصة المصرية في أسبوع .. 3.1 مليون جنيه قيم التداول ببورصة النيل

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:40 م

بيان عاجل من نقابة أطباء مصر عن علاج كورونا

عاجل.. الصحة تعلن ارتفاع عدد وفيات كورونا

09:42 م

بيراميدز يستعد لتوجيه ضربة ثلاثية إلى الأهلي

08:07 م

ضربة قوية للأهلي.. الزمالك يقترب من خطف بديل رمضان صبحي

06:57 م

إعلامية تعلن وفاة تامر صقر: "وداعا الزميل العزيز على قلوبنا"

04:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status