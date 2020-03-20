Advertisements
Advertisements
Advertisements

مانشستر يونايتد يتواصل مع منبوذ أتلتيكو مدريد

الجمعة 20/مارس/2020 - 10:19 م
Advertisements
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
Advertisements

بات في حكم المؤكد، مغادرة الجناح الفرنسي توماس ليمار لاعب نادي أتليتيكو مدريد الإسباني لفريقه في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت شبكة ESPN، عبر الصحفي "جوليان لاورنس" أن نادي مانشستر يونايتد إنضم للمهتمين بخدمات الدولي الفرنسي السابق.

وأضافت، أن المدير التنفيذي للشياطين الحمر، إد ودوارد تواصل مع وكيل اللاعب، لبحث إمكانية ضمه في الميركاتو الصيفي المقبل.

وفشل ليمار في تقديم مردود طيب مع الروخي بلانكوس، منذ أن إلتحق بالفريق المدريدي من نادي موناكو الفرنسي، عقب إنتهاء بطولة كأس العالم2018، والتي حاز لقبها مع منتخب فرنسا.

وكان ليمار هو أغلى صفقة في تاريخ أتليتيكو مدريد، حين إنضم لقاء 65 مليون يورو، قبل أن يتحطم هذا الرقم الصف المقبل، بعد إنضمام جواو فيليكس من بنفيكا البرتغالي مقابل 120 مليون يورو.

وبدأ ليمار 11 مباراة مع أتليتيكو مدريد أساسياً هذا الموسم، مقابل 13 مباراة من مقاعد البدلاء في جميع البطولات.

ولا يعد مانشستر يونايتد هو المهتم الوحيد خدمات صاحب الـ24 عاماً، حيث يبرز نادي أرسنال الإنجليزي في قائمة المهتمين بضم ليمار، حيث أشارت عدة تقارير إنجليزية، أن إدارة الجانرز تسعى لضم اللاعب في الصيف المقبل.

Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. تعرف على الوثيقة السرية التى تسلمتها مصر لمحاربة كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الصحة تعلن ارتفاع عدد وفيات كورونا

منذ ساعة و 24 دقيقة

ضربة قاتلة لريال مدريد.. قاذفة الصواريخ يوافق على الانتقال إلى برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تحرك من الزمالك لخطف أسطورة الأهلي

منذ 33 دقيقة

بيراميدز يستعد لتوجيه ضربة ثلاثية إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

بيان عاجل من نقابة أطباء مصر عن علاج كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

بعد صدمة الأهلي.. حسام عاشور يتلقى عرضًا ضخمًا من الخارج

منذ ساعتين و 24 دقيقة

إعلامية تعلن وفاة تامر صقر: "وداعا الزميل العزيز على قلوبنا"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول رد من حسام عاشور على الانتقال للزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة لمحمود الخطيب

منذ حوالي 12 ساعة

ضربة قوية للأهلي.. الزمالك يقترب من خطف بديل رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

من أجل الانتقام.. هل يحسم الزمالك تعاقده مع نجمي الأهلي؟

منذ ساعتين و 9 دقيقة

إعلان مهم من وزارة الصحة بشأن دواء بلاكونيل المقترح لعلاج كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل | أمطار وبرودة شديدة.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

منذ حوالي 9 ساعات

ردًا على صفقة كهربا.. الزمالك يتحرك لتوجية ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

سان جيرمان يصفع ريال مدريد

منذ أقل من ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:40 م

بيان عاجل من نقابة أطباء مصر عن علاج كورونا

عاجل.. الصحة تعلن ارتفاع عدد وفيات كورونا

09:42 م

بيراميدز يستعد لتوجيه ضربة ثلاثية إلى الأهلي

08:07 م

ضربة قوية للأهلي.. الزمالك يقترب من خطف بديل رمضان صبحي

06:57 م

إعلامية تعلن وفاة تامر صقر: "وداعا الزميل العزيز على قلوبنا"

04:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status