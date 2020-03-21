إجراءات إلكترونية جديدة اتخذتها "الصحة العالمية" للتوعية ضد كورونا

في إطار توجيهات وجهود منظمة الصحة العالمية للشعوب لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، أطلقت منظمة الصحة العالمية، رقمًا عامًا على تطبيق "واتس آب" يتيح للناس بمختلف دول العالم الحصول على جميع المعلومات الصحيحة عن تطورات الأوضاع المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، بهدف توفير خدمة لنشر الأخبار والأرقام الصحيحة بين الشعوب في جميع أنحاء العالم بعيدًا عن الشائعات والمعلومات المفبركة والمغلوطة.





طريقة استخدام الخدمة

وكان الرقم الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية من خلال "الواتس آب" هو:

+41798931892، ويعتبر وسيلة معرفة هامة لسد الطريق أمام جميع الشائعات عن الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد، حيث تزيد من حالة الخوف والذعر بين المواطنين في الدول التي تفشى فيها الفيروس القاتل كوفيد 19، منذ نشأته في الصين في نهاية شهر ديسمبر 2019، وحتى لحظة وصوله إلى عدد كبير من الدول حتى يومنا هذا.





و بالنسبة لما يتعلق بطريقة استخدام رقم منظمة الصحة العالمية على تطبيق "واتس آب"، ومعرفة طريقة الاستفادة من المعلومات المتوفرة عليه، فطريقة استخدامه، هى كالتالى:





1- تسجيل رقم الهاتف ( +41798931892 ) على قائمة الأرقام بهاتفك المحمول.





2-إرسال رسالة عبر تطبيق "واتس آب" للرقم سالف الذكر ويكون نصها: ( Hi )





3-سوف تصلك رسالة فى الحال من منظمة الصحة العالمية لتعريفك بالخدمة





4- ويكون نص رسالة منظمة الصحة العالمية، كالتالى:

مرحبا بكم فى منظمة الصحة العالمية

احصل على معلومات وتوجيهات من منظمة الصحة العالمية بشأن التفشى الحالى لمرض فيروس كورونا

(COVID-19)





- ما الذي تود معرفته عن الفيروسات التاجية؟





-الرد برقم (أو رمز تعبيري) فى أى وقت للحصول على أحدث المعلومات حول الموضوع:

1-أحدث الأرقام

2-حماية نفسك

3-إجابة على أسئلتك

Mythbusters4-

5-نصائح السفر

6-الأخبار والصحافة

7-مشاركة

8-تبرع الآن.





5- ترشدك هذه الرسالة لاستخدام الأرقام أو الرموز التعبيرية لتتلقى توضيحا ومعلومات من المنظمة





6-عند ارسال رقم 6 مثلًا فى رسالة جديدة ستظهر لك آخر التحديثات للصحافة والأخبار.





7- بعد تصفح الأخبار وعند الرغبة فى العودة لقائمة الاختيارات الرئيسية ترسل الرقم (0) فى رسالة جديدة.





نصائح للشعوب

كما وجهت منظمة الصحة العالمية اليوم نصيحة من نصائحها لشعوب العالم لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره والوقاية من الإصابة به والتي اعتبرته المنظمة وباءًا عالميًا حيث نشرت صورة تحث فيها المواطنين البقاء داخل المنزل والابتعاد عن التجمعات.





ونشرت عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوينات الصغيرة تويتر صورة مكتوب عليها "ابقى فى منزلك.. ابقى آمنًا.. ابتعد عن أماكن التجمعات"، وقالت المنظمة فى تعليقها على الصورة،أن "محاربة مرض (كوفيد 19) ليست مسئولية الحكومات وحدها، المجتمعات أيضا يقع عليها دور كبير فى مواجهة المرض.. ابقى فى منزلك واتبع تعليمات الوقاية الموصى بها".





وجاء هذا بعد أن أعلن كريستيان لندميير المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، أن أعداد حالات الإصابة بفيروس "كورونا المستجد" بلغت حتى مساء أمس الخميس، 209 آلاف و939 حالة، حيث قال لندميير، فى المؤتمر الصحفى الأسبوعى للصحفيين المعتمدين بالأمم المتحدة فى جنيف والذى يتم إنعقاده عبر دائرة تليفزيونية مغلقة، أن الوصول إلى مائة ألف حالة إصابة بالفيروس استغرق حوالى 3 شهور فى حين تضاعف العدد فى 12 يومًا ليصل إلى 200 ألف حالة.



