نجيب ساويرس يحرج محمد رمضان: "اتبرع انت الأول"

شارك الممثل الشاب محمد رمضان، مؤخرًا في تحدي الخير، الذي أطلقه لاعب نادي الزمالك المصري، محمود عبدالرازق المعروف باسم "شيكابالا"، لمساعدة الأسر المتضررة من الإجراءات الاحترازية الوقائية التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





وأكد رمضان، على قبوله التحدي بنشره فيديو عبر حسابه الشخصي بانستجرام، مشيرًا إلى أنه سيتحدى كلاً من رجل الأعمال نجيب ساويرس، ورمضان صبحي، والمهندس أحمد بهجت، وتامر مرسي.





فيما رد عليه رجل الأعمال نجيب ساويرس، عبر حسابه الشخصي على موقع Twitter، ب رسالة، مضمونها أن يبدأ بنفسه ويتبرع، مشدداً على عدم تفضيله لإعلان قيمة التبرعات.







