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نجيب ساويرس يحرج محمد رمضان: "اتبرع انت الأول"

الجمعة 20/مارس/2020 - 10:18 م
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محمد رمضان
محمد رمضان
نور طلعت
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شارك الممثل الشاب محمد رمضان، مؤخرًا في تحدي الخير، الذي أطلقه لاعب نادي الزمالك المصري، محمود عبدالرازق المعروف باسم "شيكابالا"، لمساعدة الأسر المتضررة من الإجراءات الاحترازية الوقائية التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد رمضان، على قبوله التحدي بنشره فيديو عبر حسابه الشخصي بانستجرام، مشيرًا إلى أنه سيتحدى كلاً من رجل الأعمال نجيب ساويرس، ورمضان صبحي، والمهندس أحمد بهجت، وتامر مرسي.

فيما رد عليه رجل الأعمال نجيب ساويرس، عبر حسابه الشخصي على موقع Twitter، برسالة، مضمونها أن يبدأ بنفسه ويتبرع، مشدداً على عدم تفضيله لإعلان قيمة التبرعات.


في سياق آخر انتقد كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، خلال حواره ببرنامج "مانشيت" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة، ظهور الممثل محمد رمضان مرتديا قناع ذهبي في إشارة منه إلى الوقاية من فيروس كورونا، معقبا: "خلي عندك دم، وبلاش سخرية"، مشدداً على أهمية  دوره في رفع الوعي بين الناس.
نجيب ساويرس يحرج محمد رمضان: "اتبرع انت الأول"
نجيب ساويرس يحرج محمد رمضان: "اتبرع انت الأول"
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