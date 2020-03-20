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رابط مباشر نتيجة قرعة الحج 2020 في جميع المحافظات عبر موقع https://hij.moi.gov.eg

الجمعة 20/مارس/2020 - 10:07 م
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نتيجة حج القرعة 2020
نتيجة حج القرعة 2020
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رابط مباشر نتيجة قرعة الحج 2020 في جميع المحافظات عبر موقع https://hij.moi.gov.eg

نتيجة قرعة الحج 2020، لجميع المحافظات بعد أن قامت وزارة الداخلية بفتح باب التقديم لموسم الحج 2020  … اعلان نتيجة قرعة الحج 2020 بالرقم القومي https://hij.moi.gov.eg، وبعد أن قامت بقفل باب التقديم أعلنت أمس أغلب المحافظات نتيجة قرعة الحج 2020 مصر، ويستطيع من تقدم لموسم الحج هذا العام من معرفة النتيجة عبر بوابة الحج المصرية. الآن يستطيع الحاج وبكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية حج القرعة  بالرقم القومي للمتقدم من معرفة ما إذا تم سحب أوراقه من عدمها، وقد وضحت وزارة الداخلية شروط يجب توافرها في المتقدم للحج لهذا العام 2020. وقد قامت أغلب المحافظات بسحب قرعة الحج وإعلان النتيجة.


نتيجة قرعة الحج 2020

نقدم اليكم متابعينا نتيجة قرعة الحج2020 ميلادي 1441 هجري حيث يشتاق كل مسلم لزيارة بلاد الحرمين وزيارة بيت الله الحرام، وقد قامت وزارة الداخلية بطرح موقع الكتروني يتيح لمن يرغب في تقديم أوراقه المستوفية للشروط، وقد قامت وزارة الداخلية من خلال مديرياتها في جميع المحافظات بإعلان نتيجة قرعة الحج لعام2020 /1441 عبر موقع الوزارة وعبر بوابة الحج المصرية.

وقد يسرت الوزارة طريقة الحصول على البيانات لكي يتمكن الحاج من معرفة ما إذا تم اختياره من عدمه، عن طريق خطوات بسيطة لكي يتمكن من أداء الركن الخامس من أركان الإسلام الخمسة.


طريقة الاستعلام عن نتيجة حج القرعة 2020

بعد أن قامت معظم المديريات على مستوى الجمهورية من اعلان نتيجة حج القرعة 2020، تم طرح النتيجة على شبكة الانترنت وعبر موقع  خاص بوزارة الداخلية https://hij.moi.gov.eg، يمكن للمواطنين من الدخول على الموقع وتسجيل البيانات المطلوبة والاستعلام عن النتيجة.


رابط نتيجة قرعة الحج 2020

بعد أن أعلنت معظم محافظات الجمهورية عن نتيجة قرعة الحج لهذا العام، زاد معدل البحث عن رابط نتيجة قرعة الحج 1441 في مصر، فقد اعلنت بني سويف و المنيا والاسكندرية والسويس واسيوط والقليوبية ومعظم محافظات مصر.


رابط نتيجة حج القرعة في جميع المحافظات

اﻷن وفي جميع المحافظات يستطيع من تقدم بأوراقه في حج القرعة، من الدخول على الرابط التالي hij.moi.gov.eg وبالرقم القومي أو تسجيل الدخول على الموقع معرفة النتيجة.

نتيجة قرعة الحج في محافظة القاهرة: اضغط الرابط التالي.

نتيجة قرعة الحج في محافظة الأسكندرية: اضغط الرابط التالي.

نتيجة قرعة الحج في محافظة بني سويف: اضغط الرابط التالي.

نتيجة قرعة الحج في محافظة الدقهلية: اضغط الرابط التالي.

نتيجة قرعة الحج في محافظة اسيوط: اضغط الرابط التالي.

تم الاعلان عن نتائج قرعة الحج في العديد من المحافظات لا يتبقي الا عدد قليل وعلي رأسها محافظة القاهرة والجيزة ومن خلال الرابط اعلاه او الرابط التالي يمكن الحصول عليها حصرياً بالرقم القومي.

رابط مباشر نتيجة قرعة الحج 2020 في جميع المحافظات عبر موقع https://hij.moi.gov.eg
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