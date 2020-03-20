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سان جيرمان يصفع ريال مدريد

الجمعة 20/مارس/2020 - 10:09 م
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بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يرغب نادي ريال مدريد الإسباني، في التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب فريق باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، فإن العرض المقدم من إدارة باريس سان جيرمان لتجديد عقد مبابي، إذا تم الموافقة عليه، سيهدد حلم ريال مدريد في التوقيع مع مبابي خلال الخمس سنوات المقبلة.


ويمتد عقد مبابي مع باريس سان جيرمان حتى صيف 2022.


وتابعت الصحيفة، أن باريس سان جيرمان سيعرض على مبابي راتبًا سنويًا بقيمة 60 مليون يورو صافي بالإضافة إلى مكافآت لإقناعه بتمديد عقده.


ويخطط ريال مدريد الإنتظار حتى صيف 2021 من أجل التوقيع مع مبابي، حتى لا يرحل عن الفريق الفرنسي مجانا، وهو نفس الأسلوب الذي اتبعه الفريق الملكي مع تشيلسي من أجل التوقيع مع إدين هازارد.

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