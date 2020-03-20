وزير الإسكان : 80 مليار جنيه تكلفة إنشاء"حي جاردن سيتي" بالعاصمة الأدارية



وأضاف "الجزار"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، مساء الجمعة، أن تصميم الحي الجديد ليس نفسه الموجود في الحي القديم بالقاهرة ولكن تم أخذ النموذج المعماري للواجهات وللوحدات السكنية، كما تم استنساخ النسيج العمراني وفكرة الميادين مثل ميدان طلعت حرب وسليمان باشا.



ونوه وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة إلى أن حي جاردن سيتي يقع على مساحة 980 فدانا، ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة إنشائه 80 مليار جنيه، ويتكون من 174 عمارة سكنية و121 عمارة إسكان مختلط، ليسع 21 ألف و500 نسمة،مشيرا إلى أنه من ضمن الأحياء التي ستعيد تاريخ القاهرة التراثية والخديوية.



ويقع الحى في قلب العاصمة الإدارية الجديدة بمنطقة سكنية جديدة ويعر بأسم R5 تحت مسمى ويمتد على مساحة ألف فدان، حيث تصل نسبة الخدمات بالحى حوالي 9.6% من إجمالى مساحة الحى، من المقرر أن يضم حى جاردن سيتى 23 ألف وحدة سكنية عبارة عن شقق سكنية وفيلات متصلة وشبه متصلة ومنفصلة بالإضافة إلى عدد من الوحدات الفاخرة.



كما يضم الحي منطقة للأبراج السكنية مع استخدام مختلط بالأدوار السفلية، بها حوالي ٢٠٠٠ وحدة سكنية وفندق 5 نجوم.



ويوجد بالحى فندق 5 نجوم ومستشفى تخصصي ومدارس دولية وخدمات رياضية وخدمات دينية ومراكز تجارية كبيرة بحيث يشبه كمبوند خاص، وذلك بجانب الخدمات الترفيهية.



قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن القاهرة الخديوية ذات طراز مميز، ولذلك حاولنا أن يكون في العاصمة الإدارية الجديدة جزء من التراث متشابها إلى حدا كبير معها.