Advertisements
Advertisements
Advertisements

وزير الإسكان : 80 مليار جنيه تكلفة إنشاء"حي جاردن سيتي" بالعاصمة الأدارية

الجمعة 20/مارس/2020 - 10:08 م
Advertisements
العاصمة الأدراية الجديدة
العاصمة الأدراية الجديدة
داليا الحسين
Advertisements
قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن القاهرة الخديوية ذات طراز مميز، ولذلك حاولنا أن يكون في العاصمة الإدارية الجديدة جزء من التراث  متشابها  إلى حدا كبير معها.

وأضاف "الجزار"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، مساء الجمعة، أن تصميم الحي الجديد ليس نفسه الموجود في الحي القديم بالقاهرة ولكن تم أخذ النموذج المعماري للواجهات وللوحدات السكنية، كما تم استنساخ النسيج العمراني وفكرة الميادين مثل ميدان طلعت حرب وسليمان باشا.

ونوه وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة إلى أن حي جاردن سيتي يقع على مساحة 980 فدانا، ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة إنشائه  80 مليار جنيه، ويتكون من 174 عمارة سكنية و121 عمارة إسكان مختلط، ليسع 21 ألف و500 نسمة،مشيرا إلى أنه من ضمن الأحياء التي ستعيد تاريخ القاهرة التراثية والخديوية.

ويقع الحى في قلب العاصمة الإدارية الجديدة بمنطقة سكنية جديدة ويعر بأسم R5 تحت مسمى ويمتد على مساحة ألف فدان، حيث تصل نسبة الخدمات بالحى حوالي 9.6% من إجمالى مساحة الحى، من المقرر أن يضم حى جاردن سيتى 23 ألف وحدة سكنية عبارة عن شقق سكنية وفيلات متصلة وشبه متصلة ومنفصلة بالإضافة إلى عدد من الوحدات الفاخرة.

كما يضم الحي منطقة للأبراج السكنية مع استخدام مختلط بالأدوار السفلية، بها حوالي ٢٠٠٠ وحدة سكنية وفندق 5 نجوم.

ويوجد بالحى فندق 5 نجوم ومستشفى تخصصي ومدارس دولية وخدمات رياضية وخدمات دينية ومراكز تجارية كبيرة بحيث يشبه كمبوند خاص، وذلك بجانب الخدمات الترفيهية.
Advertisements

أخبار تهمك

إعلان مهم من وزارة الصحة بشأن دواء بلاكونيل المقترح لعلاج كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز يستعد لتوجيه ضربة ثلاثية إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

بعد صدمة الأهلي.. حسام عاشور يتلقى عرضًا ضخمًا من الخارج

منذ ساعتين و 28 دقيقة

ضربة قاتلة لريال مدريد.. قاذفة الصواريخ يوافق على الانتقال إلى برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تحرك من الزمالك لخطف أسطورة الأهلي

منذ 36 دقيقة

بيان عاجل من نقابة أطباء مصر عن علاج كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

من أجل الانتقام.. هل يحسم الزمالك تعاقده مع نجمي الأهلي؟

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. الصحة تعلن ارتفاع عدد وفيات كورونا

منذ ساعة و 27 دقيقة

ضربة قوية للأهلي.. الزمالك يقترب من خطف بديل رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

سان جيرمان يصفع ريال مدريد

منذ ساعة

عاجل.. أول رد من حسام عاشور على الانتقال للزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

ردًا على صفقة كهربا.. الزمالك يتحرك لتوجية ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل | أمطار وبرودة شديدة.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

منذ حوالي 9 ساعات

تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة لمحمود الخطيب

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تعرف على الوثيقة السرية التى تسلمتها مصر لمحاربة كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

إعلامية تعلن وفاة تامر صقر: "وداعا الزميل العزيز على قلوبنا"

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:40 م

بيان عاجل من نقابة أطباء مصر عن علاج كورونا

عاجل.. الصحة تعلن ارتفاع عدد وفيات كورونا

09:42 م

بيراميدز يستعد لتوجيه ضربة ثلاثية إلى الأهلي

08:07 م

ضربة قوية للأهلي.. الزمالك يقترب من خطف بديل رمضان صبحي

06:57 م

إعلامية تعلن وفاة تامر صقر: "وداعا الزميل العزيز على قلوبنا"

04:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status