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ماجد المصري يحكي لـ "الفجر الفني" فكرة مسلسل "الوجه الآخر"

الجمعة 20/مارس/2020 - 10:51 م
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ماجد المصري
ماجد المصري
مصطفى فكيه
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يستعد النجم ماجد المصرى من أجل بدء تصوير مشاهده خلال أحداث مسلسل "الوجه الآخر"، والذي يقوم ببطولته في عالم الدراما للمرة الثانية علي التوالي بعدما قام مؤخرًا ببطولة مسلسل "بحر" الذي حقق ردود فعل إيجابية أثناء طرحه علي شاشة قناة الحياة.

وأكد ماجد المصري في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" بأن مسلسل "الوجه الأخر" قصته فقط ونفى ما اشيع في الفترة الماضية أنه صاحب فكرة العمل مؤكداُ أنه أعد القصة فقط.

وتابع الفنان ماجد المصري حديثه مع "الفجر الفني" قائلًا:أن العمل مفاجأة للجماهير، وتدور أحداثه في إيطار درامي والصراع حول المال، وأضاف بأن التصوير متوقف الآن بسبب الإجراءات الأمنية للحد من انتشار فيروس كورونا، ويتم استكمال التصوير بعد مرور هذه المحنه.

ووجه ماجد المصري رسالة لـ الشعب المصري بالالتزام بالتعليمات والحفاظ على النظافة الشخصية، والبقاء في المنزل للحد من انتشار الفيروس.

ويشارك في بطولة مسلسل "الوجه الآخر" بجانب النجم ماجد المصري نغبة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم نسرين طافش، ندى موسى، هبة الأباصيري، مادلين طبر، عماد رشا، كارولين عزمي، مهند حسنى، وتجرى الشركة المنتجة ابرام باقي التعاقدات مع بعض الشباب، وهو سيناريو وحوار فداء الشندويلي وإخراج سميح النقاش.

ويغيب النجم ماجد المصري عن دراما رمضان المقبل بعدما قدم العام الماضي مسلسل "زلزال" مع النجم محمد رمضان، والمخرج إبراهيم فخر، بينما عرض له آخر أعماله "بحر" من 60 حلقة وخاض به أولى بطولاته في الدراما، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة ماجد المصري، ومحمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكي، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنة عرفة.
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