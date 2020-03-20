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"السديس" يوجه الشكر لقاصدي الحرمين على تعاونهم في تطبيق الإجراءات الاحترازية

الجمعة 20/مارس/2020 - 09:55 م
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الرئيس العام لشؤون الحرمين - السديس
الرئيس العام لشؤون الحرمين - السديس
الفجر السعودي
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أعرب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، مساء اليوم الجمعة، عن "شكره الجزيل لمرتادي المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف؛ لتطبيقهم الإجراءات الاحترازية والتزامهم بتوجيهات ولاة الأمر والجهات المختصة، والتعاون معها على ذلك، والتخفيف من التواجد في الحرمين الشريفين، للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)".

وقال السديس: إن "هذه الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الجهات المختصة بتوجيهات ومتابعة حثيثة من قبل حكومة ملك المملكة العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، جاءت مناصرة للمقاصد الشرعية وإحياء لروح التعاون والأخذ بالأسباب، وحفاظاً على النفس الإنسانية التي تساعد في منع تفشي الفيروس، والنجاة من كل داء فتاك"، مؤكداً على أن ما تقوم به الدولة إنما هو من أجل سلامة الوطن والمواطن والمقيم.

وأفاد بأن الله سبحانه وتعالى أوجد لنا الرخص في أداء الفرائض، وسهل علينا ديننا الحنيف بما فيه مصلحة للعامة والتي توجب الأخذ بالأسباب، واتباع ولاة الأمر فيما يرونه إذا كان الأمر متعلقاً بمصلحة الجميع، وحرصًا على ما فيه السلامة لهم"، لافتاً إلى قرارات هيئة كبار العلماء بإجازة الصلاة في المنازل لما فيه من تجسيد للشريعة السمحاء وفقه النوازل والمقاصد والمآلات.

ودعا لله سبحانه وتعالى أن يرفع البلاء عن بلاد المسلمين، موصياً الجميع بالتضرع إلى الله، وكثرة الصلاة والدعاء والاستغفار؛ لتنجلي هذه الكربة وتعود الحياة لمجراها، مقدماً شكره الجزيل لولاة الأمر بسبب ما يقومون به من إجراءات احترازية واهتمام بالرعية لمنع انتشار هذا الوباء.

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الكلمات المفتاحية

كورونا المملكة السعودية السديس الحرمين الإجراءات الاحترازية

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