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وزير الإسكان: هوايتى التصوير والغطس
الجمعة 20/مارس/2020 - 09:58 م
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داليا الحسين
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قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه هواياته التصوير وبدأت هذه الهواية منذ أن كان في المرحلة الجامعية، موضحا: "عندما كنت أحضر الماجيستر كانت تدور حول المحميات الطبيعية، ولذلك كنت أتواجد كثيرا في الصحراء وهذا ما يولد لدى الإنسان حب الطبيعة وحب تسجيلها".
وأضاف " الجزار"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع على قناة DMC، مساء الجمعة: "تعلمت التصوير، ودخلت مسابقات في المرحلة الجامعية وحصلت على جوائز".
وأشار إلى أنه يحب هواية الغطس أيضا بحكم أن الدكتوراه التي حصل عليها كانت حول "تقيم الأثر البيئي للمخططات الاستراتيجية".
وأضاف " الجزار"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع على قناة DMC، مساء الجمعة: "تعلمت التصوير، ودخلت مسابقات في المرحلة الجامعية وحصلت على جوائز".
وأشار إلى أنه يحب هواية الغطس أيضا بحكم أن الدكتوراه التي حصل عليها كانت حول "تقيم الأثر البيئي للمخططات الاستراتيجية".
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