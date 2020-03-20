وزير الإسكان: هوايتى التصوير والغطس





قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه هواياته التصوير وبدأت هذه الهواية منذ أن كان في المرحلة الجامعية، موضحا: "عندما كنت أحضر الماجيستر كانت تدور حول المحميات الطبيعية، ولذلك كنت أتواجد كثيرا في الصحراء وهذا ما يولد لدى الإنسان حب الطبيعة وحب تسجيلها".وأضاف " الجزار"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع على قناة DMC، مساء الجمعة: "تعلمت التصوير، ودخلت مسابقات في المرحلة الجامعية وحصلت على جوائز".وأشار إلى أنه يحب هواية الغطس أيضا بحكم أن الدكتوراه التي حصل عليها كانت حول "تقيم الأثر البيئي للمخططات الاستراتيجية".