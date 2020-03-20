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وزير الإسكان: هوايتى التصوير والغطس

الجمعة 20/مارس/2020 - 09:58 م
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الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار
داليا الحسين
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قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه هواياته التصوير وبدأت هذه الهواية منذ أن كان في المرحلة الجامعية، موضحا: "عندما كنت أحضر الماجيستر كانت تدور حول المحميات الطبيعية، ولذلك كنت أتواجد كثيرا في الصحراء وهذا ما يولد لدى الإنسان حب الطبيعة وحب تسجيلها".

وأضاف " الجزار"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع على قناة DMC، مساء الجمعة: "تعلمت التصوير، ودخلت مسابقات في المرحلة الجامعية وحصلت على جوائز".

وأشار إلى أنه يحب هواية الغطس أيضا بحكم أن الدكتوراه التي حصل عليها كانت حول "تقيم الأثر البيئي للمخططات الاستراتيجية".

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الكلمات المفتاحية

الغطس التصوير الإسكان

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