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الاتحاد الإنجليزي يُعلن استقالة طبيب الأسود الثلاثة

الجمعة 20/مارس/2020 - 09:54 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم استقالة روب تشاكرافيرتي طبيب المنتخب، وتأتي الإستقالة بعد أسابيع من طرح تساؤلات حول عمله مع اتحاد القوى بين العامين 2013 و2016، لاسيما مع العداء مو فرح والمدرب الأميركي ألبرتو سالازار الموقوف لمخالفته قوانين المنشطات.

وبحسب المعلومات، كان تشاكرافيرتي ضالعا في إجراء مثير للجدل بشأن فرح الحائز على أربع ميداليات ذهبية أولمبية. 

وكشف برنامج "بانوراما" الذي تبثه هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" في شباط/فبراير الماضي، أن بطل المسافات الطويلة أقر في العام 2015، بتلقي حقن من مادة "ال-كارنتين" قبل ماراثون لندن عام 2014.

وتعتبر مادة "ال-كارنتين"، وهي عبارة عن حمض أميني، شائعة الاستخدام. وعلى رغم ان تشاكرافيرتي أبدى تحفظاته حينها حول آثار جانبية محتملة من استخدامها، مضى قدما في حقن فرح، لكن من دون الاحتفاظ بأي سجل مكتوب عن الكمية التي تم استخدامها.

ووجهت انتقادات الى تشاكرافيرتي في جلسة استماع برلمانية من قبل إيد وارنر الذي كان يرأس في تلك الفترة اتحاد القوى البريطاني، معتبرا انه أقدم على سلوك "لا يبرر" بعدم تسجيل حقنات "ال-كارنتين" لفرح.

وأكد متحدث باسم اتحاد الكرة الجمعة ان "الطبيب روب تشاكرافيرتي سيتنحى عن منصبه من منتخب الرجال (...) نود أن نتقدم بخالص شكرنا لروب، ليس فقط لدوره في تقدم المنتخب منذ عام 2016 ولكن أيضا في تبادل خبراته الواسعة مع الطاقم الطبي".

وأضاف "سيتم اتخاذ قرار بشأن تعين بديل عنه قبل معسكر انكلترا المقبل حينما يتم اقراره".

ولم تسجل أي مخالفات في سجل تشاكرافيرتي خلال السنوات الأربع التي عمل فيها مع الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم.

وأعرب الطبيب عن فخره بالعمل مع منتخب "الأسود الثلاثة" في فترة شهدت بلوغه المربع الذهبي لكأس العالم 2018 في روسيا. 

وأضاف بحسب ما نقل عنه بيان الاتحاد "كان العمل رائعا مع المنتخب واللاعبين، وذكريات ما حققناه معاً في كأس العالم قبل عامين ستبقى معي إلى الأبد".

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