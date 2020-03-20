الليلة.. نسرين طافش ووائل جسار ضيوف برنامج "سهرانين"

تحل الفنانة نسرين طافش، ووائل جسار ضيوف برنامج "سهرانين" الذي يقدمه الفنان أمير كراره على قناة "او تي في" ويذاع الساعة11 مسًاء.



ونشرت نسرين، مجموعة صورة جديدة لها من كواليس الحلقة برفقة الفنان وائل جسار وأمير كرارة، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت طافش، على الصور قائلة:"انتظرونا الليلة أنا والنجم وائل جسار بضيافة برنامج سهرانين مع النجم أمير كرارة على أون تي في الساعة الحادية عشرة بتوقيت مصر".



ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة السورية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"ايوه بقى بعشقكم انتم الاتنين" وأضاف آخر"هتنوري والله"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"في انتظارك يا قمر".



يذكر أن آخر أعمال نسرين طافش، مسلسل "ختم النمر"، الذي يعرض حاليًا على أحدى الشاشات الفضائية، وينتمي المسلسل لنوعية الأعمال الدرامية الطويلة ذات 60 حلقة، وتدور أحداثة في إطار اجتماعي رومانسي، وشارك في البطولة الفنانة ماريهان حسين وإسلام جمال وأحمد صلاح حسني.