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واشنطن تعلن تسجيل أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا

الجمعة 20/مارس/2020 - 09:31 م
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بوابة الفجر
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أعلنت العاصمة الأمريكية (واشنطن)، مساء الجمعة، تسجيل أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا.
 
وجاء هذا الإعلان على لسان عمدة العاصمة الأمريكية واشنطن موريل باوزر.

وحسبما ذكرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، فقد أوضحت المسؤولة الأمريكية أن من توفي رجل يبلغ من العمر 59 عاما.

وأضافت أنه نُقل للمستشفى منذ أيام بعد أن ظهرت عليه أعراض المرض كالحمى والسعال.

ودعت باوزر المواطنين إلى التعاون لمكافحة الفيروس قائلة إن "الجميع عليه القيام بدوره حتى نستطيع إيقاف الانتشار وحماية عائلاتنا وأصدقائنا وجيراننا".

وفي وقت سابق اليوم، رفضت بكين وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كورونا بأنه "فيروس صيني".

مما دفع ترامب للتعليق على اعتراض بكين للفظ "الفيروس الصيني" قائلًا: "أتى من الصين. أعتقد أنها عبارة في محلها تماما".

وأضاف أن "الصين نشرت معلومات مغلوطة مفادها أن جيشنا نقل إليها الفيروس. وبدل الدخول في جدل قلت: سأسميه (الفيروس) بالإشارة إلى البلد الذي جاء منه".

أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية، الإثنين، الصين اعتراضها على اتهامات وقوفها وراء تفشي فيروس كورونا.

وقال وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو إن اتهامات الصين بنشر أمريكا فيروس كورونا غير منطقية وغير صحيحة بالمرة.

وحذّر بومبيو الصين من نشر معلومات مضللة حول فيروس كورونا المستجد.

جاء هذا بعد أن تحدّث مسؤول صيني في بكين عن نظرية مؤامرة تشير إلى تورّط الولايات المتحدة في تفشي الفيروس.

وجاء في بيان للخارجية الأمريكية أن بومبيو أكد، في محادثة هاتفية مع مسؤول السياسة الخارجية في الحزب الشيوعي الصيني يانغ جيشي، أن "الوقت ليس مناسبا لنشر معلومات مضللة وشائعات غريبة وإنما لأن توحد كل الأمم جهودها من أجل مكافحة هذا التهديد المشترك".
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وفاة واشنطن مسؤول السياسة الخارجية فيروس كورونا تفشي الفيروس تسجيل أول

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