كل ما تحتاج لمعرفته عن منصة Edmodo التعليمية الجديدة.. إليكم رابط الدخول

، لتقوم الوزارة باستغلال التكنولوجيا ووفرة المعلومات في تقديم منصة للتعليم عن بعد.



ما هي منصة Edmodo؟



تقوم منصة edmodo التعليمية الجديدة بتطوير المهارات المعلوماتية للتعليم الذاتي، ودفع التطوير الذاتي والتفكير الابداعي لدي الطلاب وأعطائهم مهارة الاستفادة من الوقت وأستغلاله.



والغرض من المنصة الجديدة بجانب حل الأزمة التي تواجدت بسبب فيروس كورونا هو تغيير النمط التدريسي الروتيني الذي يقتصر على التدريس داخل القاعات الدراسية، وتوظيف التطورات اللازمة لنجاح الأفراد في عصر تحول كل شئ فيه للتكنولوجيا.



انطلاق المنصة التعليمية Edmodo



جاء قرار انطلاق منصة Edmodo كخطوة استباقية مهمة من الحكومة المصرية لحماية مصر وشعبها من خطر التعرض للإصابة بالفيروس التاجي الجديد، وقامت أيضًا بإصدار عدد من القرارات كان أهمها، "تعليق الدراسة لمدة أسبوعين ثم إلغاء امتحان نهاية العام من الصف الثالث الإبتدائي إلى الصف الثاني الإعدادى "سنوات النقل"، لتصبح اللمنصة التعليمية ذو أهمية كبيرة لكل بيت مصري لإكمال المناهج الدراسية للطلاب، ويمكنك الوصول إليها الآن بكل سهولة عبر الدخول على الرابط https:edmodo.org.



خدمات المنصة التعليمية edmodo



وأضحت وزارة التربية والتعليم أن المنصة التعليمية الجديدة، ستقدم خدماتها لما يقرب من 22 مليون طالب بالتواصل مع معلمين، يقومو بالتواحد على تلك المنصة كما لو كانو معهم بالمدرسة، وسيكون مهمتهم الرد على رسائل الطلاب وأجراء أمتحانات أونلاين للطلبة.



وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم رفع كل الحصص الخاصة بجميع الفصول الموجودة فى المدرسة على منصة Edmodo، ويمكن دعوة أولياء الأمور لأن يراقبوا الفصل إن أرادوا ذلك.



وأكد وزير التربية والتعليم إن استخدام المنصة سهلة جدًا على الطالب، وسيتيح للطالب بها الواجبات والامتحانات والتصويت على أى موضوع، كما سيتم عليها التواصل بين الطلاب والمعلمين وبين الطلاب وبعضهم كموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وتابع طارق شوقي، أن من سيقوم بأدارة الحوار بالمنصة التعلمية هو المعلم، وسيضع للطلاب ملفات تعليمية يقوم بتحميلها سواء كانت هذه الملفات عبارة عن كلام مكتوب أو فيديو وسيترك الامر لإبداع المعلم فى هذه الحالة، موضحا أنه يمكن للمعلمين إدارة هذه المنصة من المنزل أو من المدرسة، وستراقب الوزارة بشكل مستمر كل ما يحدث على هذه المنصة وستقوم بارسال رسائل أرشادية وخاصة للطلبة والمعلمين، وستكون المنصة مجمع شمل مجتمع التربية والتعليم كله "طلبة وأولياء أمور ومعلمين" فى مكان واحد والذي يحدث في مصر للمرة الأولي.



حجم المنصة التعليمية الجديدة edmodo



تعد edmodo واحدة من أكبر المنصات الاجتماعية التي سوف يستخدمها أكثر من 47 مليون عضو من المعلمين والطلاب وأولياء الأمور لاستخدام تطبقاتها التي ستساعد في التعلم.



مميزات منصة edmodo التعليمية



1- سهلة الاستخدام وتسهيل الوصول للمعرفة.

2- إشراك الطلاب فى المحتوى الدراسى وتيسيرة عليهم.

3- سيكون هناك تحديث دائم للمعلومات.

4- التنوع وثراء المصادر التعليمية بها.

5- تساعد على إيجاد جو نفسى آمن بين المعلم والطلاب.

6- تساعد المعلمين على انشاء فصول افتراضية غير مقيدة بالمكان.

7- استخدام المنصة سيكون متاح على الهواتف وأجهزة التابلت.



استخدام أولياء الأمور لمنصة edmodo التعليمية



أما بالنسبة للأولياء الأمور فتمكنهم من متابعة الفصل ومشاهدة أنشطته دون عناء الذهاب للمدرسة والاستفسار عن أحوال الأبناء الدراسية من المعلمين، وذلك حتى يطمئنوا على أن أبناءهم يسيرون فى المسار الصحيح.

أطلقت وزارة التربية والتعليم منصة edmodo التعليمية الجديدة، بعد تعطل الدراسة في المدارس بعد القرارات الأخيرة لمواجهة تفشي فيروس كورونا والحد من انتشاره