Advertisements
Advertisements
Advertisements

الأمير "عبدالعزيز بن سعود" يشيد بكلمة خادم الحرمين الشريفين

الجمعة 20/مارس/2020 - 09:24 م
Advertisements
وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود
وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود
الفجر السعودي
Advertisements

قال وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، مساء اليوم الجمعة، إن "كلمة ملك المملكة العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، التي وجهها إلى إخوانه وأبنائه المواطنين والمقيمين في المملكة، بشأن انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، تؤكد على متابعته ووقوفه على كل ما يمس أمنهم وسلامتهم".

وأضاف الأمير عبدالعزيز بن سعود: كما تؤكد على اهتمامه بتسخير الإمكانات كافة لدعم الجهود، التي تبذلها الجهات الحكومية لمنع انتشار الفيروس، مما كان له الأثر العميق في تعزيز ثقة الجميع بالتدابير الوقائية والاحترازية التي يتم اتخاذها في جميع مناطق المملكة.

كما أوضح أن "كلمة الملك سلمان لامست قلوب الجميع لما تحمله من مشاعر أبوية حانية اتسمت بالصراحة في إبراز المسؤوليات والأدوار المشتركة للدولة والمجتمع في مواجهة هذا التهديد الصحي وتجاوزه بالالتزام بجميع الإجراءات، التي اعتمدتها الجهات المختصة"، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، وأن يحفظ الوطن والمواطنين والمقيمين فيه من كل مكروه.

هذا وأعلنت وزارة الصحة، في وقت سابق من مساء اليوم، عن تسجيل 70 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 344 حالة، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضافت الصحة: أنه تم تعافى 8 حالات من الفيروس، وبقية الإصابات تخضع جميعها للرعاية الصحية وفقًا للإجراءات المعتمدة في العزل الصحي، منها حالتان اثنتان بوضع حرج.

وطلبت من الجميع الالتزام بالإرشادات والتوجيهات، ومنها: "تجنب المصافحة، ومداومة غسل اليدين، والبعد عن التجمعات"؛ وذلك حفاظا على سلامتهم وسلامة المجتمع.

كما دعت كل من كانت لديه تساؤلات أو استفسارات عما يخص الفيروس، التواصل فوراً مع "مركز اتصال الصحة 937"، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

خادم الحرمين الشريفين خادم الحرمين الأمير عبدالعزيز بن سعود

أخبار تهمك

عاجل.. تعرف على الوثيقة السرية التى تسلمتها مصر لمحاربة كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول رد من حسام عاشور على الانتقال للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة لمحمود الخطيب

منذ حوالي 11 ساعة

بيان عاجل من نقابة أطباء مصر عن علاج كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

من أجل الانتقام.. هل يحسم الزمالك تعاقده مع نجمي الأهلي؟

منذ ساعة الا ربع

ضربة قوية للأهلي.. الزمالك يقترب من خطف بديل رمضان صبحي

منذ ساعتين و 44 دقيقة

بيراميدز يستعد لتوجيه ضربة ثلاثية إلى الأهلي

منذ ساعة و نصف

إعلان مهم من وزارة الصحة بشأن دواء بلاكونيل المقترح لعلاج كورونا

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل - نجم ريال مدريد يفقد أحد أفراد عائلته بسبب كورونا

منذ أقل من ساعتين

إعلامية تعلن وفاة تامر صقر: "وداعا الزميل العزيز على قلوبنا"

منذ حوالي 5 ساعات

ضربة قاتلة لريال مدريد.. قاذفة الصواريخ يوافق على الانتقال إلى برشلونة

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل | أمطار وبرودة شديدة.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

منذ حوالي 8 ساعات

ردًا على صفقة كهربا.. الزمالك يتحرك لتوجية ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

ماركا: أزمة كبرى تُعجل برحيل نجم ريال مدريد.. وبيريز يتحرك لضم الصخرة

منذ 36 دقيقة

بعد صدمة الأهلي.. حسام عاشور يتلقى عرضًا ضخمًا من الخارج

منذ ساعة

ريال مدريد يستقر على بديل مبابي

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

البحرين تؤكد دعمها للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة لمكافحة كورونا

آل الشيخ: قرار "تعليق العمرة" يأتي حماية لقاصدي الحرمين الشريفين

نائب وزير الحج: قرار تعليق العمرة لا يتضمن أهل مكة المكرمة والزائرين لها

الملك سلمان: العالم يعيش مرحلة صعبة في تاريخه بسبب أزمة "كورونا"

مباحثات "سعودية - أردنية" حول جهود مكافحة تفشي فيروس "كورونا"

الربيعة: كلمة "الملك سلمان" توضح الوضع الحالي وما يمر به العالم

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:40 م

بيان عاجل من نقابة أطباء مصر عن علاج كورونا

بيراميدز يستعد لتوجيه ضربة ثلاثية إلى الأهلي

08:07 م

ضربة قوية للأهلي.. الزمالك يقترب من خطف بديل رمضان صبحي

06:57 م

إعلامية تعلن وفاة تامر صقر: "وداعا الزميل العزيز على قلوبنا"

04:30 م

عاجل.. أول رد من حسام عاشور على الانتقال للزمالك

06:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status