الأمير "عبدالعزيز بن سعود" يشيد بكلمة خادم الحرمين الشريفين





قال وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز ، مساء اليوم الجمعة، إن "كلمة ملك المملكة العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، التي وجهها إلى إخوانه وأبنائه المواطنين والمقيمين في المملكة، بشأن انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، تؤكد على متابعته ووقوفه على كل ما يمس أمنهم وسلامتهم".





وأضاف الأمير عبدالعزيز بن سعود: كما تؤكد على اهتمامه بتسخير الإمكانات كافة لدعم الجهود، التي تبذلها الجهات الحكومية لمنع انتشار الفيروس، مما كان له الأثر العميق في تعزيز ثقة الجميع بالتدابير الوقائية والاحترازية التي يتم اتخاذها في جميع مناطق المملكة.





كما أوضح أن "كلمة الملك سلمان لامست قلوب الجميع لما تحمله من مشاعر أبوية حانية اتسمت بالصراحة في إبراز المسؤوليات والأدوار المشتركة للدولة والمجتمع في مواجهة هذا التهديد الصحي وتجاوزه بالالتزام بجميع الإجراءات، التي اعتمدتها الجهات المختصة"، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، وأن يحفظ الوطن والمواطنين والمقيمين فيه من كل مكروه.





هذا وأعلنت وزارة الصحة، في وقت سابق من مساء اليوم، عن تسجيل 70 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 344 حالة، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضافت الصحة: أنه تم تعافى 8 حالات من الفيروس، وبقية الإصابات تخضع جميعها للرعاية الصحية وفقًا للإجراءات المعتمدة في العزل الصحي، منها حالتان اثنتان بوضع حرج.

وطلبت من الجميع الالتزام بالإرشادات والتوجيهات، ومنها: "تجنب المصافحة، ومداومة غسل اليدين، والبعد عن التجمعات"؛ وذلك حفاظا على سلامتهم وسلامة المجتمع.

كما دعت كل من كانت لديه تساؤلات أو استفسارات عما يخص الفيروس، التواصل فوراً مع "مركز اتصال الصحة 937"، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.



