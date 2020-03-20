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جهاز المنتخب يتواصل مع حجازي بسبب كورونا

الجمعة 20/مارس/2020 - 09:29 م
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بوابة الفجر
محمد الصو
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تواصل مسؤولو الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري، مع أحمد حجازي مدافع فريق ويست بروميتش الإنجليزي، خلال الساعات الماضية.

وجاء تواصل الجهاز الفني، مع حجازي بعد إصابة أحد زملائه بالفريق بفيروس كورونا المستجد، خلال الأيام الماضية بعد ظهور عينته بالإيجابية.

وكان تشارلى أوستن مهاجم فريق وست بروميتش أعلن عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، ويواصل رحلة علاجه حتى اقترب من التعافي بشكل كبير ، حيث يخضع للعزل الصحي بالوقت الحالي.

وتتوقف أغلب دوريات العالم بناءً على توصيات وزارة الصحة العالمية والتي منعت التجمعات الرياضية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.
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