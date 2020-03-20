عاجل.. العثور على جثث 3 أطفال أسفل عقار حلوان المنهار

عثرت الحماية المدنية بمحافظة القاهرة، منذ قليل، على جثث 3 أطفال تحت أنقاض العقار المنهار بشارع 13 بمنطقة العزبة البحرية في حلوان.





البداية كانت عندما انهار، عقار بشارع 13 بمنطقة العزبة البحرية في حلوان، وعلى الفور انتقل رجال الأمن وقوات الحماية المدنية إلى مكان الانهيار وتم فرض كردون أمني بمحيط المنزل للحفاظ على المارة وعلى سلامة المتواجدين في الشارع، وقد تم إخلاء العقارات المجاورة.





ويجري الآن رفع الأنقاض لتحديد وجود وفيات أو إصابات من عدمه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



