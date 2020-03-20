حماية المستهلك: تحرر محاضر لصيدليات تقوم بالمغالاة في بيع الكمامات

أكد جهاز حماية المستهلك، اليوم الجمعة، على أنه سيتصدي إلى أي محاولات لاحتكار السلع أو استغلال الأزمات لرفع أسعارها عن المواطنين، كما يحدث حاليًا من قيام بعض الصيدليات برفع أسعار المستلزمات الطبية المستخدمة في مكافحة عدوي فيروس كورونا.





وأضاف الجهاز أن أنة بناء على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي لضبط الرقابة على الأسواق وفي إطار المتابعه المستمرة للجهاز فقد قام من خلال مأمورى الضبطيه القضائيه بادارة الرقابه على الاسواق بشن عدد من الحملات الرقابية على الأسواق في مختلف محافظات الجمهورية، من ضمنها محافظة الفيوم بعد تلقي اتصالات عديدة من المواطنين يها بتضررون من ارتفاع اسعار زجاجات الكلور فى محلات المنظفات والسوبر ماركت و على الفور تم الانتقال الى هذه المحلات من خلال سيارات الضبطيه القضائيه التابعه للجهاز مما أسفر عن تحريرعدة محاضر عدم الاعلان عن الاسعار والامتناع عن بيع ومحاضر عدم حيازة شهادات صحية للعاملين فى مجال الاغذية فى محلات السوبر ماركت .





وأشار الجهاز إلى أن حملاته نجحت في محافظة جنوب سيناء من ضبط عدة صيدليات تقوم بالمغالاه فى أسعار بيع الكمامات الطبيه والجيل والكحول والامتناع عن البيع .،وايضاً تم محل مواد غذائية يغالى فى سعر الكلور والمنظفات الصناعيه والمطهرات ، كما تم ضبط مخزن مستلزمات طيبه بدون ترخيص.





ومن جانبه أكد الللواء راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك، على أن الجهاز سيواصل حملاته لضبط الأسواق خلال الفترة القادمة، مؤكدا على أن رجال العاملون بالجهاز لن يهدأ لهم بال حتي يتمكنو من ضبط كافة المستغلين، مشيرا إلى أن هناك تعليمات واضحة من السيد رئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي بتفعيل المنظومة الرقابية لضبط الأسواق والقضاء على أي ممارسات سلبية للأحتكار.