الصحة العالمية: الشباب ليسوا محصنين من فيروس "كورونا"





أفادت منظمة الصحة العالمية، مساء اليوم الجمعة، بأن "فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) يصيب الشباب بحالات شديدة من المرض، تستوجب علاجهم لعدة أسابيع في المستشفى، وقد يؤدي إلى وفاتهم".





وقال مدير عام المنظمة الدكتور تيدروس إدهانوم غبريسوس، خلال مؤتمر صحفي في جنيف: إن "مقاطعة ووهان الصينية لم تعلن عن أي إصابات جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الماضية، وبما يبعث بالأمل لكل الدول المتضررة من الوباء، وبما يؤكد على أنه يمكن دحر الوباء".





وأضاف غبريسوس: أنه "في الوقت الذي يمثل نقص مستلزمات الوقاية الشخصية من الفيروس تحدياً كبيراً للعمال الصحيين، فإن المنظمة أبرمت اتفاقاً مع مصنع لهذه المستلزمات في الصين، سيزود بها المنظمة التي توجهها مباشرة إلي الدول التي تحتاجها".





كما قامت المنظمة بالتنسيق مع عدد من منتجي مستلزمات التشخيص والاختبار لزيادة الإنتاج العالمي منها، وهي المنتجات التي ستمر على مرحلة للرقابة الخارجية المستقلة على جودتها وتوجه إلى الدول التي تحتاجها.



