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الصحة العالمية: الشباب ليسوا محصنين من فيروس "كورونا"

الجمعة 20/مارس/2020 - 09:10 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أفادت منظمة الصحة العالمية، مساء اليوم الجمعة، بأن "فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) يصيب الشباب بحالات شديدة من المرض، تستوجب علاجهم لعدة أسابيع في المستشفى، وقد يؤدي إلى وفاتهم".

وقال مدير عام المنظمة الدكتور تيدروس إدهانوم غبريسوس، خلال مؤتمر صحفي في جنيف: إن "مقاطعة ووهان الصينية لم تعلن عن أي إصابات جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الماضية، وبما يبعث بالأمل لكل الدول المتضررة من الوباء، وبما يؤكد على أنه يمكن دحر الوباء".

وأضاف غبريسوس: أنه "في الوقت الذي يمثل نقص مستلزمات الوقاية الشخصية من الفيروس تحدياً كبيراً للعمال الصحيين، فإن المنظمة أبرمت اتفاقاً مع مصنع لهذه المستلزمات في الصين، سيزود بها المنظمة التي توجهها مباشرة إلي الدول التي تحتاجها".

كما قامت المنظمة بالتنسيق مع عدد من منتجي مستلزمات التشخيص والاختبار لزيادة الإنتاج العالمي منها، وهي المنتجات التي ستمر على مرحلة للرقابة الخارجية المستقلة على جودتها وتوجه إلى الدول التي تحتاجها.

هذا وأحصيت أكثر من 250 ألف إصابة بفيروس كورونا في العالم منذ بدء تفشيه، وفق تعداد لوكالة "فرانس برس" يستند إلى مصادر رسمية.

وأحصيت 256,296 إصابة و11,015 وفاة في 163 بلدا ومنطقة، خصوصا في الصين (80,976 إصابة منها 3248 وفاة) التي شكلت مهد الوباء، وفي إيطاليا (47,021 إصابة منها 4032 وفاة) التي سجلت أكبر عدد من الوفيات.

إلى ذلك حذر مسؤول في منظمة الصحة العالمية من التجمعات الحاشدة في إيران والشرق الأوسط، لافتا إلى أن هذه التجمعات يمكن أن تؤدي إلى تفاقم المرض وانتشاره، ويجب على الناس اتباع تعليمات السلطات.

وفي إيطاليا، أودى وباء كورونا المستجد بـ627 شخصا في الساعات الـ24 الأخيرة في عدد قياسي جديد يرفع حصيلة الوفيات إلى أكثر من أربعة آلاف في هذا البلد الأكثر تضررا في العالم، وفق ما أعلن الدفاع المدني الجمعة.

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الكلمات المفتاحية

كورونا صحة عالمية

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