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"صحة الشرقية" تشن حملة ليلية للتأكد من إغلاق المطاعم

الجمعة 20/مارس/2020 - 09:11 م
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الحملة
الحملة
سمر السيد
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شن الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة، حملة مسائية يرافقه فريق مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية، ومكتب أغذية الزقازيق لمتابعة غلق جميع المطاعم والمحلات والكافيهات والملاهي والنوادي الليلية، والمولات التجارية وقاعات الأفراح، خلال الفترة من الساعة السابعة مساءا حتى السادسة صباحا بمدينة الزقازيق.

وقامت الحملة بالتأكد من غلق جميع الأماكن، باستثناء بعض المنشآت، التي تم غلقها فور وصول الحملة، وقام وكيل الوزارة بالتشديد عليهم بضرورة الإلتزام بالتعليمات وغلق المنشأة في المواعيد المحددة بشكل يومي، حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين وحتي لا يتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تم التأكد من وضع ملصقات توعوية وإرشادات عن ترك مسافة لا تقل عن متر بين كل شخص وآخر أثناء التعامل مع المطاعم والمنشآت الغذائية وغيرها من المنشآت المختلفة.

ويأتي هذا ضمن خطة الدولة الوقائية في ظل الظروف الراهنة، للحفاظ علي المواطنين للحد من التجمعات، لتجنب إنتشار العدوي من الفيروسات، وخاصة فيروس كورونا المستجد.
"صحة الشرقية" تشن حملة ليلية للتأكد من إغلاق المطاعم
"صحة الشرقية" تشن حملة ليلية للتأكد من إغلاق المطاعم
"صحة الشرقية" تشن حملة ليلية للتأكد من إغلاق المطاعم
"صحة الشرقية" تشن حملة ليلية للتأكد من إغلاق المطاعم
"صحة الشرقية" تشن حملة ليلية للتأكد من إغلاق المطاعم
"صحة الشرقية" تشن حملة ليلية للتأكد من إغلاق المطاعم
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الكلمات المفتاحية

قاعات الافراح غلق المطاعم الشرقية اغلاق المطاعم

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