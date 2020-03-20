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محمد رمضان يستعد لطرح أغنية "أمي ملكة" بمناسبة عيد الأم

الجمعة 20/مارس/2020 - 10:06 م
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محمد رمضان
محمد رمضان
مي مرسي
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يستعد الفنان محمد رمضان لطرح أغنيته الجديدة "أمي ملكة"، اليوم بمناسبة عيد الأم، عبر حسابه الخاص على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وأعلن عن هذا من خلال فيديو له وهي يغني هذه الأغنيهعبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

ومن كلمات الأغنية"أمي راضية عني أمي بدعوة منها لفيت بالنجاح بلاد.. طلة وابتسامة بتواسيني فالشداد..ربك خلق الجنة تحت رجل الأأمهات.. وبرضاها عني رضا رب العباد انا أمي راضية عني..أمي رزق ليا بدعي ربي في كل وقت يخليكي ليل أمي معنى الحنان يحضن دافي دايما بيحسسني بالأمان" وكتب تعليقا على هذا الفيديو قائلا "جمعنا صور للجمهور مع أمهاتهم على قد ما قدرنا أغنية "امي ملكة" هتشوفوها على قناتي الرسمية على يوتيوب بعد دقائق".

وكان الفنان محمد رمضان قد شارك فيديو له مع والدته وهو يغني أغنية "أمي ملكة" عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام" وذكر أن هذه الأغنية إهداء لوالدته في عيد الأم.

ويخوض "رمضان " السباق الرمضاني المقبل من خلال مشاركته في مسلسل "البرنس" الذي يشاركه فيه عدد كبير من الفنانين منهم نور ونجلاء بدر ادوارد ودنيا عبد العزيز وهو تأليف وإخراج محمد سامي وانتاج شركة سينرجي.

ويذكر أن محمد رمضان شارك في السباق الرمضاني الماضي من خلال مشاركته في مسلسل "زلزال" مع عددمن الفنانين منهم ماجد المصري وحلا شيحة وهنادى مهنى.
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الكلمات المفتاحية

يوتيوب محمد رمضان عيد الأم اعماله أغنية أمي ملكة

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