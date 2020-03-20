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ماركا: أزمة كبرى تُعجل برحيل نجم ريال مدريد.. وبيريز يتحرك لضم الصخرة

الجمعة 20/مارس/2020 - 09:05 م
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ريال مدريد
ريال مدريد
الفجر الرياضي
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بات ريال مدريد الإسباني مهددًا بفقدان أهم نجومه خلال الفترة المقبلة، وذلك حسبما كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن قرب اقتراب أحد أضلاع الفريق الملكي.

وقال صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن هناك أزمة كبري بين سيرجيو راموس قائد الفريق الملكي وإدارة النادي حول تمديد تعاقده مع المرينجي خلال الفترة المقبلة.

وأضافت الصحيفة، بأن راموس مستاء من عدم مفتاحته حتي الآن بشأن تجديد عقد مع ريال مدريد، خاصة وأن تعاقده مع الملكي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

ويسعي راموس لتجديد تعاقده مع الريال لأكثر من موسم، إلا أن إدارة الفريق الملكي برئاسة فلورنتينو بيريز لا ترغب في التجديد له لأكثر من عام.

يذكر أن ريال مدريد دخل في مفاوضات عديدة مع بعض المدافعين البارزين في أوروبا وعلى رأسهم السنغالي خاليدو كوليبالي مدافع نابولي الإيطالي للتعاقد مع أحدهم تحسبًا لرحيل راموس المحتمل.
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