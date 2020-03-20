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تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في العراق

الجمعة 20/مارس/2020 - 09:00 م
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بوابة الفجر
الفجر
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أعلنت وزارة الصحة العراقية، مساء اليوم الجمعة، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا لرجل يبلغ من العمر 68 عام.

وشهد العراق ارتفاعا في عدد حالات الوفاة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، إذ سجل 13 وفاة.

وقالت وزارة الصحة والبيئة في العراق، الخميس، إن حالات الوفاة جراء فيروس كورونا بلغت 13 حالة، وأن إجمالي الإصابات المؤكدة بلغ 192 حالة.

وشهدت ساحات الاعتصام في بغداد ومدن جنوب العراق مناشدات من قبل عدد من الناشطين الذين طالبوا بخفض أعداد المتظاهرين تجنبا لانتشار الفيروس، خاصة أن العراق يعاني من نقص حاد متواصل في المستشفيات والأطباء.

من جهته، أكد الناشط عمار سرحان من محافظة البصرة أن انتشار فيروس كورونا في العراق أثر سلبا على ساحات الاعتصام.

وتابع سرحان: "انخفضت أعداد المتظاهرين الموجودين في هذه الساحات خوفا من المرض وبسبب حظر التجوال الذي يمنع سكان المناطق البعيدة من الوصول إلى ساحات الاعتصام".

ولفت إلى انخفاض الدعم اللوجستي للمتظاهرين من حيث المواد الغذائية التي كان آخرون يتبرعون بها للساحات بسبب ارتفاع الأسعار.

ويواصل المعتصمون العراقيون احتجاجاتهم في بغداد ومدن جنوب العراق منذ أكثر من 6 أشهر.

ويطالبون بإنهاء العملية السياسية الحالية، من خلال حل البرلمان، واختيار شخصية وطنية مستقلة لتشكيل حكومة انتقالية تقود البلاد لحين إجراء انتخابات نزيهة بإشراف دولي، وإنهاء النفوذ الإيراني في العراق.
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وفاة جديدة تسجيل العراق اجمالي الاصابات

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