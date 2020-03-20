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كندة علوش تتكفل بمساعدة 50 أسرة مصرية

الجمعة 20/مارس/2020 - 09:35 م
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كندة علوش
كندة علوش
رشا عادل
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تكفلت الفنانة كندة علوش، بمساعدة 50 أسرة مصرية ولذلك بعد تفشي فيروس كورونا في مصر، واعلنت عن ذلك من خلال نشر مقطع فيديو جديد لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"


وقالت كندة، خلال مقطع الفيديو:انها قبلت تحدي درة تكفلت بخمسين أسرة مصرية".



وعلقت علوش، على مقطع الفيديو قائلة:"تحدي الخير بادرة ايجابية جدًا.. لازم نشجع بعض لنسهل على الجميع الالتزام بالقعدة بالبيت ونمنع انتشار الڤيروس وبتحدى جومانا مراد وتامر حبيب وليلى علوي وياسمين رئيس خالد سليم".



ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة السورية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"ماشاءالله ربنا يبارك في حضرتك ويجعله في ميزان حسناتك يارب" وأضاف آخر"قمر ياكندة"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"الله يزيدك نقاء وخير".



يذكر أن آخر أعمال كندة علوش، فيلم "الأصليين"، الذي عرض مؤخرًا، وشاركت فيه كضيفة شرف، وشارك في بطولتة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنانة منة شلبي وخالد الصاوي وماجد الكدواني.


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