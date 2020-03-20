أحمد بدير يروي لـ"الفجر الفني" تفاصيل شخصيته في "يا أنا يا جدو"



وتابع الفنان أحمد بدير حديثه قائلاُ:" بأنه بدأ تصوير المسلسل وتدور مشاهده مع جميع نجوم العمل لأنه تدور معظم المشاهد في منزله، ويتمني أن ينال إعجاب الجماهير".



والمسلسل من إنتاج عصام طنطاوي وتأليف فتحي الجندي وإخراج عادل الأعصر ومدير تصوير شيتوس، ويشترك في البطولة كل من أحمد بدير وطارق صبري وسارة سلامة ومدحت تيخا وأحمد سلامة وسميرة صدقي ومحمد نجاتي وعلاء زينهم وعبدالله مشرف.



من ناحية أخرى كرم مهرجان العين السينمائي، في دورته الثانية، المقام في مدينة العين بدولة الإمارات العربية المتحدة، الفنان المصري أحمد بدير، في حفل ختام المهرجان الذى استمر لمدة ثلاثة أيام متواصلة بمشاركة الكثير من الأعمال السينمائية من دول متعددة.



ونشرت الصفحة الرسمية للمهرجان، صورة لتكريم الفنان المصري أحمد بدير، وكتبت قائلة "تحت رعاية معالي الشيخ سلطان بن طحنون ال نهيان، تختتم مساء اليوم فعاليات مهرجان العين السينمائي في دورته الثانية بحضور معالي الدكتور الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان في قلعة الجاهلي في مدينة العين".





وقال أحمد بدير في تصريخ خاص لـ "الفجر الفني" بأنه يجسد شخصية كوميدية في يطار الجد الغني ماديا ولاكن يمتلك الكثير من صفة البخل، ولديه حفيد يعتقد بأن حفيده يريد أن يستولى على ثروته في أيطار كوميدي".