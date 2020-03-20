حماية المستهلك: ضبط سيارة محملة بكميات من الكحول المغشوش

أعلن جهاز حماية المستهلك، اليوم الجمعة، أنه في ضواء حملاته المستمرة على عدد الأسواق من خلال مأمورى الضبطيه القـضائيه بادارة الرقابه على الأسواق بالجهاز فقد تمكن في محافظتي قنا وبني سويف من ضبط مصنع غير مرخص يقوم يتصنيع كمامات ومطهرات مجهولة المصدر.

وأضاف الجهاز في بيانة أن الحملة بالمحافظتين نجحت في ضبط أيضا سيارة محملة بكمية كبيرة من الكحول الطبي مجهولة المصدر( المغشوش) كانت معدة لبيعها للمواطنين كما تم ضبط مكاتب ومحال مستلزمات طبية به عدد كبير من الجوانتيات والكمامات والمحاليل الطبية مجهولة المصدر ، وضبط معمل غير مرخص لتصنيع المطهرات الطبية والصابون السائل، واسفرت المأموريات ايضا عن ضبط ترزي يقوم بتصنيع كمامات طبية لأحد شركات المستلزمات الطبية.

وألمح الجهاز إلى أن حملة أيضًا نجحت في محافظة كفر الشيح وخاصة بمدينة دسوق من ضبط مصنع لانتاج المنظفات والمطهرات بدون ترخيص وبداخله عدد كبير من عبوات الجيل مطهر وكميه كبيرة من مواد خام من نفس ذات المطهر وعبوات فارغة معدة للتعبئة، مشيرا إلى أنه تم مصادرة المضبوطات.





وشدد الجهاز في بيانه، على المواطنين ضرورة الابلاغ عن أيه ممارسات سلبيه ضارة بالمستهلك او أيه معلومات بشأنها ، مؤكداً على ان الجهاز بالتنسيق التام مع الاجهزة المعنيه ومن خلال سيارات الضبطيه القضائيه تعمل على مدار الساعه لضبط الاسواق ومواجهه كافه اشكال الغش والاحتكار .