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"الغذاء والدواء": المصانع رفعت الإنتاج من الكمامات والمعقمات لمواجهة كورونا
الجمعة 20/مارس/2020 - 08:50 م
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الفجر السعودي
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قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية الدكتور هشام بن سعد الجضعي، مساء اليوم الجمعة، إنَّ "المصانع الوطنية عملت على رفع طاقتها الإنتاجية من الكمّامات والمعقمات، تزامنًا مع زيادة الطلب عليها للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)".
وخلال زيارة الكتور الجضعي، لعدد من مصانع المستلزمات الطبية في العاصمة الرياض، أفاد بأن "المصانع مستمرة في العمل بكامل طاقتها التشغيلية، وعلى مدار اليوم وطيلة أيام الأسبوع؛ لضمان توفر الكمّامات والمُعقمات في الصيدليات والسوق المحلية لاستخدامها في الوقاية من فيروس كورونا".
كما أوضح أن "الهيئة العامة للغذاء والدواء تعمل بالتنسيق مع وزارة الصناعة ووزارة التجارة ووزارة الصحة وعدد من سفارات المملكة العربية السعودية في مختلف الدول على تذليل التحديات كل العوائق، التي تواجه المصانع في استيراد المواد الخام من بلد منشأها؛ نظرًا لظروف الطيران التي تمر بها دول العالم كافة هذه الأيام".
ولفت إلى أنَّ التركيز خلال الأيام الماضية، كان لتأمين احتياجات القطاع الصحي من الكمامات والمعمقات بشكل عاجل إضافة إلى المنافذ وأماكن الحجر الصحي، التي جرى توفيرها في أكثر من منطقة.
وأشار إلى أنه بدأت مصانع الكمّامات المحلية بضخ كميات كبيرة للصيدليات ونقاط البيع في السوق المحلية أو عبر تطبيقاتها الالكترونية، أمَّا في ما يخص المُعقمات فمن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة توفرها بالتدريج، بعد أن تمت مضاعفة الإنتاج في بعض المصانع، مؤكداً على أن الدور المأمول من القطاع الخاص خصوصاً المصانع المنتجة للمُعقمات هو مضاعفة الجهد ورفع الطاقة التشغيلية؛ لاستيعاب حجم الطلب المتزايد خلال هذه الفترة.
*الهيئة العامة للغذاء والدواء
أنشئت الهيئة العامة للغذاء والدواء بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (1) وتاريخ 7/1/1424هـ؛ كهيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية وترتبط مباشره برئيس مجلس الوزراء، وتناط بها جميع المهمات الإجرائية والتنفيذية والرقابية التي تقوم بها الجهات القائمة حاليا لضمان سلامة الغذاء والدواء للإنسان والحيوان وسلامة المستحضرات الحيوية والكيميائية، وكذلك المنتجات الالكترونية التي تمس صحة الإنسان.
ويتولى إدارة شئون الهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر ملكي، ويضم المجلس في عضويته ممثلين من الوازارت المعنية (وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة الداخلية، وزارة الصحة، وزارة التجارة والاستثمار، وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة المالية، وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة التعليم، وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية) فضلاً عن محافظ الهيئة العربية السعودية للموصفات والمقاييس والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، بالإضافة إلى أربعة أعضاء يمثلون الغرف التجارية الصناعية السعودية في المملكة من رجال الأعمال ذوي العلاقة بمجال عمل الهيئة.
هذا ويكون ترشيحهم عن طريق مجلس الغرف السعودية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء، وكذلك عضوية اثنين من المتخصصين في مجال عمل الهيئة أحدهما في الغذاء والأخر في الدواء بترشيح من رئيس الهيئة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويصدر التعيين بقرار من مجلس الوزراء.
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