"الغذاء والدواء": المصانع رفعت الإنتاج من الكمامات والمعقمات لمواجهة كورونا





قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية الدكتور هشام بن سعد الجضعي، مساء اليوم الجمعة، إنَّ "المصانع الوطنية عملت على رفع طاقتها الإنتاجية من الكمّامات و المعقمات ، تزامنًا مع زيادة الطلب عليها للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)".





وخلال زيارة الكتور الجضعي، لعدد من مصانع المستلزمات الطبية في العاصمة الرياض، أفاد بأن "المصانع مستمرة في العمل بكامل طاقتها التشغيلية، وعلى مدار اليوم وطيلة أيام الأسبوع؛ لضمان توفر الكمّامات والمُعقمات في الصيدليات والسوق المحلية لاستخدامها في الوقاية من فيروس كورونا".





كما أوضح أن "الهيئة العامة للغذاء والدواء تعمل بالتنسيق مع وزارة الصناعة ووزارة التجارة ووزارة الصحة وعدد من سفارات المملكة العربية السعودية في مختلف الدول على تذليل التحديات كل العوائق، التي تواجه المصانع في استيراد المواد الخام من بلد منشأها؛ نظرًا لظروف الطيران التي تمر بها دول العالم كافة هذه الأيام".





ولفت إلى أنَّ التركيز خلال الأيام الماضية، كان لتأمين احتياجات القطاع الصحي من الكمامات والمعمقات بشكل عاجل إضافة إلى المنافذ وأماكن الحجر الصحي، التي جرى توفيرها في أكثر من منطقة.





وأشار إلى أنه بدأت مصانع الكمّامات المحلية بضخ كميات كبيرة للصيدليات ونقاط البيع في السوق المحلية أو عبر تطبيقاتها الالكترونية، أمَّا في ما يخص المُعقمات فمن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة توفرها بالتدريج، بعد أن تمت مضاعفة الإنتاج في بعض المصانع، مؤكداً على أن الدور المأمول من القطاع الخاص خصوصاً المصانع المنتجة للمُعقمات هو مضاعفة الجهد ورفع الطاقة التشغيلية؛ لاستيعاب حجم الطلب المتزايد خلال هذه الفترة.



