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من أجل الانتقام.. هل يحسم الزمالك تعاقده مع نجمي الأهلي؟

الجمعة 20/مارس/2020 - 08:57 م
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بوابة الفجر
حسن شحاتة
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كشفت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، اليوم الجمعة، عن الإطاحة بقائدي الفريق في الموسم المقبل.

وتم إبلاغ اللاعب حسام عاشور، بأنه لن يكون ضمن الخيارات الفنية للسويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي في الموسم المقبل، وبالتالي لن يتم تمديد عقده.

وأشارت اللجنة إلى أنها عرضت على عاشور فرصة الاعتزال داخل النادي، وذلك تقديراً لمسيرته الكبيرة مع القلعة الحمراء طوال السنوات الماضية، لكنه تمسك برغبته في الاستمرار باللعب.

كما وافقت لجنة التخطيط للكرة على طلب حارس المرمى شريف إكرامي، بفسخ عقده مع الأهلي بنهاية الموسم الحالي، والبحث عن فريق آخر يمكنه من العودة إلى اللعب كأساسي، في ظل الاعتماد على محمد الشناوي بالمارد الأحمر.

هل الزمالك يحسم تعاقده مع عاشور وإكرامي؟

وكان الأهلي قد نجح في التعاقد مع كهربا، لاعب الزمالك السابق في الموسم الماضي، ليمثل ضربة موجعة للفارس الأبيض.

وقد يقوم الزمالك بالتفاوض مع الثنائي، لرد ما فعله الأهلي في صفقة كهربا، فهل سينجح الزمالك في التعاقد مع الثنائي أم لا؟.

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شريف إكرامي حسام عاشور الزمالك الاهلي والزمالك الأهلي

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