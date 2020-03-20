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وزيرة الهجرة للمصريين: "خليكم في البيت"

الجمعة 20/مارس/2020 - 08:56 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إنهم تلقوا طلبات للعودة إلى مصر ولكن لن يستطيعون تلبيتها في الفترة الحالية بسبب قرار غلق المطارات المصرية، كاشفة أن أكبر نسب استغاثات من مواطنين مصريين في الخارج جاءت من إيطاليا.

وأشارت "نبيلة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن وفاة أحد المصريين في الخارج نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، يعطل من إجراءات نقل الجثمان إلى أرض الوطن.

وقالت وزيرة الهجرة، أنهم يحاولون التواصل مع المصريين في الخارج، ليخبروهم أنه في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم فالأهم هو الصلاة على المتوفي ودفنه، مضيفة: "خليك في البيت هى النصيحة الصادقة من أجل الحفاظ على حياتنا وحياة أسرتنا".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس الخميس، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 42 حالة.

وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن تسجيل 46 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، تشمل 4 حالات لأجانب قادمين من الخارج من جنسيات مختلفة و42 مصريين من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتاَ الي تسجيل حالة وفاة جديدة لمصري يبلغ من العمر 68 عامًا من محافظة الجيزة، توفي بمستشفى العزل.

وأكد أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس هو 256 حالة من ضمنهم 28 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و7حالات وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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وزيرة الهجرة مصر كورونا صحة عالمية الهجرة المصرية الظروف الاستثنائية الاجراءات الوقائية

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