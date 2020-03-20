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الألومنيوم يبلغ لاعبيه بوقف النشاط بسبب كورونا

الجمعة 20/مارس/2020 - 08:50 م
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بوابة الفجر
عاطف الشعيني
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أبلغ الجهاز الفني لفريق الألومنيوم، لاعبيه بوقف النشاط الكروي لحين ورود تعليمات باستئنافه او إلغائه، وذلك تنفيذا لتعليمات الحكومة المصرية، الذي يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وكان الكنانى عقد جلسه مع لاعبي فريق الألومنيوم، يوم الخميس الماضي وقرر خلالها إيقاف التدريبات لمدة6 ايام، على أن يعود للتدريبات مساء غدا السبت، وذلك لعدم وجود مباريات رسمية او ودية خلال الفترة المقبلة، عقب قرار الحكومة المصرية بتعليق النشاط الكروي.

لياتي قرار الجهاز الفني اليوم الجمعة، بمنح اللاعبين اجازة مفتوحة، لحين ورود تعليمات من قبل الاتحاد المصري لكره القدم، تفيد بعودة النشاط او الالغاء.

وخاض فريق الألومنيوم 17 مباراة، خلال منافسات الموسم الحالي، بالمجموعة الاولي، بالقسم الثاني، حقق خلالهم، 10 إنتصارات، وتعادلان، وتلقى 5 هزائم.

وأحرز لاعبي الألومنيوم ، 20هدف، وعليه 11 هدف، حيث سجل الأهداف، اغاثون ميلاد 3 أهداف، ومحمد الشربينى هدفين، ومحمد ميدو 3 أهداف، ومصطفى ناصر هدفين، ومحمود نجاح 3 اهداف، وكيرلس ماهر هدفين، محمود عطيتو هدفين، وكلا من سمير فوزى، إسلام عبد الراضي، وعبد الحفيظ أحرز هدف.

المباريات المتبقية للالومنيوم بالدور الثاني

الألومنيوم × طهطا
الإعلاميين × الالومنيوم
الألومنيوم × شبان قنا
ديروط ×الألومنيوم
سوهاج × الالومنيوم
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