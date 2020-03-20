Advertisements
Advertisements
Advertisements

بالفديو.. ضبط مصنع بالقاهرة يصنع كمامات مجهولة المصدر

الجمعة 20/مارس/2020 - 08:10 م
Advertisements
جماية المستهلك
جماية المستهلك
الفجر الاقتصادي
Advertisements

كشف جهاز حماية المستهلك ،اليوم الجمعة، عن أنه في إطار المتابعه المستمرة  للجهاز لضبط الأسواق ومكافحة الأحتكار  فقد قام من خلال  مأمورى الضبطيه  قضائيه بادارة الرقابه على الاسواق  بشن عدد من الحملات الرقابية  في مختلف محافظات الجمهورية على الأسواق ؛ لضبط أي محاولات استغلال من من قبل الصيدليات أو المصنعين للمستلزمات الطبية  لأزمة كورونا سواء من خلال تصنيع أدوات طبية غير صالحة لمكافة العدوي أو أحتكار بيع تلك المستلزمات وحجبها عن المواطنين لرفع أسعارها.

 

 

 الجهاز يضبط مصنع بمحافظة القاهرة يصنع كمامات مجهولة المصدر :


واوضح الجهاز في بيانا له، أن الحملات التى شنها شملت عدد من المحافظات على مستوي الجمهورية، ونجحت في محافظة  القاهرة عن ضبط مصنع بمنطقة المطرية  يقوم بتوريد كمامات طبية مجهولة المصدر للتجار بالمحافظات، والذي تم ضبط لدية  كميه كبيرة  من كمامات الطبيه تحت التصنيع  بعدد40000 كمامه، وعدد كبير من الكمامات الطبيه الجاهزة استعداداً لتداولها بالاسواق 1500 كمامة،وعدد كبير من ماكينات الخياطه المستخدمه فى تصنيع الكمامات ، وكميه كبيرة  من الاتواب الزرقاء، وكميه كبيرة من لف شاش ابيض، وكميه كبيرة من لف قماش ابيض، مقصات تقطيع ، مشيرا إلى أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطه وادوات المستخدمه فى التصنيع والمتهم واحاله الامر للنيابه العامه للتحقيق.

 

وشدد الجهاز  في بيانه، على المواطنين  ضرورة  الابلاغ عن أيه ممارسات سلبيه ضارة بالمستهلك او أيه معلومات بشأنها ، مؤكداً على ان الجهاز  بالتنسيق التام مع الاجهزة المعنيه ومن خلال سيارات الضبطيه القضائيه تعمل على مدار الساعه لضبط الاسواق ومواجهه  كافه اشكال الغش والاحتكار


Advertisements

الكلمات المفتاحية

كمامات مجهولة المصدر جهاز حماية المستهلك

أخبار تهمك

إعلامية تعلن وفاة تامر صقر: "وداعا الزميل العزيز على قلوبنا"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول رد من حسام عاشور على الانتقال للزمالك

منذ ساعتين و 52 دقيقة

بيان عاجل من نقابة أطباء مصر عن علاج كورونا

منذ ساعتين و 16 دقيقة

ضربة قوية للأهلي.. الزمالك يقترب من خطف بديل رمضان صبحي

منذ ساعتين

عاجل.. تعرف على الوثيقة السرية التى تسلمتها مصر لمحاربة كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

بعد حسام عاشور.. الأهلي يعلن رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة لمحمود الخطيب

منذ حوالي 10 ساعة

ضربة قاتلة لريال مدريد.. قاذفة الصواريخ يوافق على الانتقال إلى برشلونة

منذ ساعتين و 9 دقيقة

ردًا على صفقة كهربا.. الزمالك يتحرك لتوجية ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - نجم ريال مدريد يفقد أحد أفراد عائلته بسبب كورونا

منذ ساعة

إعلان مهم من وزارة الصحة بشأن دواء بلاكونيل المقترح لعلاج كورونا

منذ ساعة و نصف

الكشف عن تطورات قرار لجنة الإستئناف بتقليص عقوبة كهربا وعاشور

منذ حوالي 16 ساعة

بيراميدز يستعد لتوجيه ضربة ثلاثية إلى الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. حسام عاشور يفتح النار على الأهلي بعد رفض تمديد عقده

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل | أمطار وبرودة شديدة.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. فيروس كورونا صناعة دولة أوروبية واللقاح سيظهر قريبا (فيديو ومستندات)

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:40 م

بيان عاجل من نقابة أطباء مصر عن علاج كورونا

بيراميدز يستعد لتوجيه ضربة ثلاثية إلى الأهلي

08:07 م

ضربة قوية للأهلي.. الزمالك يقترب من خطف بديل رمضان صبحي

06:57 م

إعلامية تعلن وفاة تامر صقر: "وداعا الزميل العزيز على قلوبنا"

04:30 م

عاجل.. أول رد من حسام عاشور على الانتقال للزمالك

06:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status