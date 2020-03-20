بالفديو.. ضبط مصنع بالقاهرة يصنع كمامات مجهولة المصدر

كشف جهاز حماية المستهلك ،اليوم الجمعة، عن أنه في إطار المتابعه المستمرة للجهاز لضبط الأسواق ومكافحة الأحتكار فقد قام من خلال مأمورى الضبطيه قضائيه بادارة الرقابه على الاسواق بشن عدد من الحملات الرقابية في مختلف محافظات الجمهورية على الأسواق ؛ لضبط أي محاولات استغلال من من قبل الصيدليات أو المصنعين للمستلزمات الطبية لأزمة كورونا سواء من خلال تصنيع أدوات طبية غير صالحة لمكافة العدوي أو أحتكار بيع تلك المستلزمات وحجبها عن المواطنين لرفع أسعارها.

الجهاز يضبط مصنع بمحافظة القاهرة يصنع كمامات مجهولة المصدر :





واوضح الجهاز في بيانا له، أن الحملات التى شنها شملت عدد من المحافظات على مستوي الجمهورية، ونجحت في محافظة القاهرة عن ضبط مصنع بمنطقة المطرية يقوم بتوريد كمامات طبية مجهولة المصدر للتجار بالمحافظات، والذي تم ضبط لدية كميه كبيرة من كمامات الطبيه تحت التصنيع بعدد40000 كمامه، وعدد كبير من الكمامات الطبيه الجاهزة استعداداً لتداولها بالاسواق 1500 كمامة،وعدد كبير من ماكينات الخياطه المستخدمه فى تصنيع الكمامات ، وكميه كبيرة من الاتواب الزرقاء، وكميه كبيرة من لف شاش ابيض، وكميه كبيرة من لف قماش ابيض، مقصات تقطيع ، مشيرا إلى أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطه وادوات المستخدمه فى التصنيع والمتهم واحاله الامر للنيابه العامه للتحقيق.

وشدد الجهاز في بيانه، على المواطنين ضرورة الابلاغ عن أيه ممارسات سلبيه ضارة بالمستهلك او أيه معلومات بشأنها ، مؤكداً على ان الجهاز بالتنسيق التام مع الاجهزة المعنيه ومن خلال سيارات الضبطيه القضائيه تعمل على مدار الساعه لضبط الاسواق ومواجهه كافه اشكال الغش والاحتكار .



