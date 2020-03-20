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عاجل.. الكاف يغلق مقره الرئيسي بالقاهرة بسبب كورونا

الجمعة 20/مارس/2020 - 08:45 م
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بوابة الفجر
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قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف غلق المقر الرئيسي للاتحاد في القاهرة بشكل رسمي خلال الساعات الماضية بسبب فيروس كورونا


وأعلن أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عبر مقطع فيديو نشره عبر تويتر عن غلق مقر الكاف في القاهرة وطالب العاملين بالعمل من منازلهم حفاظا على سلامتهم


واكد أحمد أحمد في رسالته على أن ايقاف الدوريات وتعليق النشاط الكروي في إفريقيا يبحث الكثير من الجماهير ولكنه اشار إلى أن سلامة اللاعبين والجماهير أهم من اللعبة


ووجه أحمد أحمد الشكر لجميع اللاعبين الذين ظهروا في مقاطع فيديو عبر مواقع التوصل الاجتماعية لتوعية الجماهير للتصدي لخطر فيروس كورونا كما أكد على أن سلامة الجميع هي الهدف الرئيسي خلال الفترة الحالية.
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