عاجل.. الكاف يغلق مقره الرئيسي بالقاهرة بسبب كورونا

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف غلق المقر الرئيسي للاتحاد في القاهرة بشكل رسمي خلال الساعات الماضية بسبب فيروس كورونا









وأعلن أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عبر مقطع فيديو نشره عبر تويتر عن غلق مقر الكاف في القاهرة وطالب العاملين بالعمل من منازلهم حفاظا على سلامتهم









واكد أحمد أحمد في رسالته على أن ايقاف الدوريات وتعليق النشاط الكروي في إفريقيا يبحث الكثير من الجماهير ولكنه اشار إلى أن سلامة اللاعبين والجماهير أهم من اللعبة







