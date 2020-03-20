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دينا الشربيني تقبل تحدي الخير وتتكفل بمساعدة 100 أسرة

الجمعة 20/مارس/2020 - 09:20 م
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دينا الشربيني
دينا الشربيني
رشا عادل
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تكفلت الفنانة دينا الشربيني، بمساعدة 100 أسرة محتاجة وذلك بعد تفشي فيروس كرورونا، واعلنت عن ذلك من خلال نشر مقطع فيديو جديد لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقالت دينا، خلال مقطع الفيديو:"انها سعيدة بهذا التحدي وقبلت تحدي الفنان أحمد داود وتكفلت ب 100 أسرة".

وعلقت الشربيني، على مقطع الفيديو قائلة:"قبلت التحدي يا داود وبتحدى كندة علوش وشيرين رضا وغادة عادل وأحمد مالك ومحمد حفظي وروبي".

ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة المصرية، فنهالت عليها التعليقات، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"ربنا يجعله في ميزان حسناتك يا اطيب قلب" وأضاف آخر"انتي جميلة قوي"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"ربنا يقدرنا كلنا على فعل الخير".

يذكر أن آخر أعمال دينا الشربيني، مسلسل "زي الشمس"، الذي شاركت به رمضان الماضي، وتدور أحداثة في إطار الاثارة والتشويق، وشارك في بطولتة الفنان أحمد داود وسوسن بدر وريهام عبد الغفور وأحمد السعدني.
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