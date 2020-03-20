Advertisements
Advertisements
Advertisements

شاهد.. منطقة آثار السلطان تتبع إجراءات الوقاية من كورونا أثناء صلاة الجمعة

الجمعة 20/مارس/2020 - 08:45 م
Advertisements
صلاة الجمعة
صلاة الجمعة
حسام زيدان - محمود الجلاد
Advertisements
شهدت منطقة آثار السلطان حسن اليوم الجمعة، إلتزاما بتنفيذ إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، حيث أقيمت خطبة الجمعة اليوم من ساحة مدرسة السلطان حسن بناء علي توجيهات وزارة الأوقاف ضمن إجراءات الوقاية.

وحصلت "الفجر" على عدد من الصور التي تسجل لصلاة الجمعة اليوم والتي أجريت على غير العادة في الخارج بالساحة المفتوحة بين مدرسة السلطان حسن ومسجد الرفاعي.

وكانت وزارة السياحة والآثار قد شددت على جميع العاملين في المكاتب التابعة للوزارة وللهيئة بالمطار الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية واستخدام القفازات والكمامات وخاصة في التعامل مع السائحين والجمهور، كما حرصت على لقاء السائحين للاطمئنان على إجراءات سفرهم قبل مغادرتهم مطار القاهرة.

ويأتي ذلك في ضوء حرص الوزارة علي صحة وسلامة السائحين والعاملين بقطاع السياحة من تداعيات فيروس كورونا المستجد (covid-19)، وفي ظل التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة هذا الفيروس بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.

كما أطلقت الوزارة حملة توعية حيث قامت بطباعة 1000 بوستر تتضمن الإرشادات الوقائية التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية للوقاية من فيروس كورونا، لافتة إلى أنه تم وضعها أمام بوابات دخول جميع المتاحف والمواقع الأثرية والسياحية.

وتأتي تلك الحملة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان في إطار حرص الوزارة على سلامة العاملين والزائرين المصرين والأجانب للمتاحف والمواقع الأثرية والسياحية في أنحاء الجمهورية، للتوعية والوقاية من تداعيات فيروس كورونا المستجد (covid-19)، وفي ظل التدابير والإجراءات الاحترازية لمواجهة هذا الفيروس.

كما تم توزيع أدوات وقاية وتعقيم "قفازات وكمامات ومواد مطهرة" على موظفي التذاكر والأمن بمنطقة أهرامات الجيزة، والمتحف المصري بالتحرير، وقلعة صلاح الدين، ومنطقة آثار سقارة، كمرحلة أولى على أن يتم توزيعها على باقي المناطق تباعًا.

كما تم تطهير وتعقيم المباني الإدارية الخاصة بالوزارة في العباسية والجيزة والزمالك، وتطبيق توصيات وزارة الصحة والسكان بتنظيف الأسطح والأماكن بشكل دوري خلال اليوم لضمان سلامة الزائرين والعاملين، بالإضافة إلى توزيع القفازات والكمامات والمواد المطهرة على الموظفين المتعاملين مع الجمهور.
شاهد.. منطقة آثار السلطان تتبع إجراءات الوقاية من كورونا أثناء صلاة الجمعة
شاهد.. منطقة آثار السلطان تتبع إجراءات الوقاية من كورونا أثناء صلاة الجمعة
شاهد.. منطقة آثار السلطان تتبع إجراءات الوقاية من كورونا أثناء صلاة الجمعة
شاهد.. منطقة آثار السلطان تتبع إجراءات الوقاية من كورونا أثناء صلاة الجمعة
شاهد.. منطقة آثار السلطان تتبع إجراءات الوقاية من كورونا أثناء صلاة الجمعة
شاهد.. منطقة آثار السلطان تتبع إجراءات الوقاية من كورونا أثناء صلاة الجمعة
شاهد.. منطقة آثار السلطان تتبع إجراءات الوقاية من كورونا أثناء صلاة الجمعة
شاهد.. منطقة آثار السلطان تتبع إجراءات الوقاية من كورونا أثناء صلاة الجمعة
شاهد.. منطقة آثار السلطان تتبع إجراءات الوقاية من كورونا أثناء صلاة الجمعة
شاهد.. منطقة آثار السلطان تتبع إجراءات الوقاية من كورونا أثناء صلاة الجمعة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وقاية من كورونا منطقة آثار السلطان صلاه الجمعه تطهير وتعقيم تداعيات كورونا الاجراءات الوقائية الإجراءات الاحترازية

أخبار تهمك

من أجل الانتقام.. هل يحسم الزمالك تعاقده مع نجمي الأهلي؟

منذ 43 دقيقة

عاجل.. تعرف على الوثيقة السرية التى تسلمتها مصر لمحاربة كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

بيان عاجل من نقابة أطباء مصر عن علاج كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة لمحمود الخطيب

منذ حوالي 11 ساعة

ماركا: أزمة كبرى تُعجل برحيل نجم ريال مدريد.. وبيريز يتحرك لضم الصخرة

منذ 35 دقيقة

إعلامية تعلن وفاة تامر صقر: "وداعا الزميل العزيز على قلوبنا"

منذ حوالي 5 ساعات

ضربة قاتلة لريال مدريد.. قاذفة الصواريخ يوافق على الانتقال إلى برشلونة

منذ ساعتين و 53 دقيقة

ريال مدريد يستقر على بديل مبابي

منذ نصف ساعة

بيراميدز يستعد لتوجيه ضربة ثلاثية إلى الأهلي

منذ ساعة و نصف

عاجل - نجم ريال مدريد يفقد أحد أفراد عائلته بسبب كورونا

منذ أقل من ساعتين

ضربة قوية للأهلي.. الزمالك يقترب من خطف بديل رمضان صبحي

منذ ساعتين و 43 دقيقة

إعلان مهم من وزارة الصحة بشأن دواء بلاكونيل المقترح لعلاج كورونا

منذ ساعتين و 18 دقيقة

بعد صدمة الأهلي.. حسام عاشور يتلقى عرضًا ضخمًا من الخارج

منذ ساعة

عاجل.. أول رد من حسام عاشور على الانتقال للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

ردًا على صفقة كهربا.. الزمالك يتحرك لتوجية ضربة قاضية إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل | أمطار وبرودة شديدة.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

شاهد.. إجراءات تعقيم منطقة آثار الجمالية من فيرس كورونا

لمواجهة كورونا.. إجراءات مشددة على مكاتب الأثار بمطار القاهرة

سائحة إنجليزية تنتقد حكومتها بسبب كورونا.. وتؤكد: الإجراءات المصرية أكثر حماية

شاهد... شارع المعز خاليًا من زواره بعد تفعيل قرارات الحكومة لمقاومة كورونا

إقبال ضعيف على زيارات شارع المعز اليوم الجمعة "صور"

مصر تحارب كورونا.. تعقيم فنادق خليج مكادي بالغردقة (صور وفيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:40 م

بيان عاجل من نقابة أطباء مصر عن علاج كورونا

بيراميدز يستعد لتوجيه ضربة ثلاثية إلى الأهلي

08:07 م

ضربة قوية للأهلي.. الزمالك يقترب من خطف بديل رمضان صبحي

06:57 م

إعلامية تعلن وفاة تامر صقر: "وداعا الزميل العزيز على قلوبنا"

04:30 م

عاجل.. أول رد من حسام عاشور على الانتقال للزمالك

06:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status