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المعمل الجنائي يعاين حريق شقة سكنية بالمعادى

الجمعة 20/مارس/2020 - 08:45 م
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أرشيفية
أرشيفية
داليا عادل
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أمرت نيابة المعادى بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب داخل شقة سكنية بشارع مصر حلوان الزراعي لمعرفة سبب الحريق وحصر التلفيات والخسائر الملحقه به.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة مفادها نشوب حريق داخل إحدي الشقق السكنية، بمنطقة المعادي، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء وفرض كردون أمني بمحيط موقع الحريق ومنع خطر امتداده للأماكن المجاورة وجار السيطرة علي الحريق وإخماده ولا وجود لوفيات ولا إصابات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

وفي سياق آخر، تمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في منطقة الوراق، دون وقوع إصابات بين السكان.

وتلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في منطقة الوراق وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها لباقى الشقق.

ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق، وتحرر عن ذلك المحضر المطلوب وتولت النيابة التحقيق.

وفي سياق آخر، كشفت المعاينة الأولية لقوات الحماية المدنية بالجيزة، إلى أن تسرب الغاز، السبب في نشوب حريق داخل شقة سكنية بالجيزة.

وسيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة، على حريق شب داخل شقة سكنية في الجيزة، دون وقوع أي خسائر بشرية.

البداية كانت بتلقي اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية في الجيزة، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في الجيزة.

وعلى الفور، دفع مدير إدارة الحماية المدنية بالجيزة، قوات الحماية المدنية بإشراف اللواء إيهاب عبد الحميد نائب مدير الحماية المدنية بالجيزة، مدعومين بسيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران لباقي المجاورات.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية، وجرت عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.
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نيابة المعادى سيارات الإطفاء حريق

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