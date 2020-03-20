ميلان يبدأ المفاوضات لضم نجم مانشستر سيتي

يرغب فريق ميلان الإيطالي في الحصول على خدمات اللاعب الإسباني ديفيد سيلفا لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.



وأشارت تقارير إيطالية حسب صحيفة ‏كوريري ديلو سبورت، إن نادي ميلان بدأ في إقناع ديفيد سيلفا لاعب مانشستر سيتي بالانتقال نحو الدوري الإيطالي بداية من الموسم القادم وارتداء قميص الفريق.



وكان قد اتفق ديفيد سيلفا مع إدارة فريق مانشستر سيتي على إنهاء مسيرته مع الفريق في نهاية الموسم الجاري.



وتلقى اللاعب الإسباني العديد من العروض من الدوري الصيني والياباني بعد إعلان رحيله عن مانشستر سيتي نهاية الموسم، ولكنه لم يحسم وجهته القادمة حتى الآن.