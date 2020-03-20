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الكويت توفر اتصالات وإنترنت مجاني للمواطنين والمقيمين لمدة شهر

الجمعة 20/مارس/2020 - 08:29 م
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بوابة الفجر
الفجر
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قررت الحكومة الكويتية، مساء اليوم الجمعة، توفير اتصالات وإنترنت مجاني للمواطنين والمقيمين لمدة شهر.
أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الجمعة، 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح العدد الإجمالي للمصابين في البلاد 159 حالة.

وقال الدكتور عبد الله السند، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، إن الحالات الـ10 مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة، ومنها 9 حالات لمواطنين كويتيين، وحالة واحدة لسيدة مقيمة من الجنسية اللبنانية، أما الحالة الأخيرة فهي مرتبطة بالسفر إلى سويسرا وهي لمواطن كويتي.

وكان باسل الصباح، وزير الصحة الكويتي، أعلن في وقت سابق، صباح الجمعة، شفاء 4 حالات من فيروس كورونا الجديد، ليصل مجمل من أعلن شفاؤهم من المرض 22 حالة.

وكانت الكويت أعلنت، الخميس، شفاء 3 حالات مصابة بفيروس كورونا الجديد، وتعود لمواطنتين كويتيتين ومقيمة إيرانية.

وقرر مجلس الوزراء الكويتي تمديد تعليق الدراسة فى جميع المدارس والجامعات والكليات الحكومية والخاصة حتى 4 أغسطس، في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت الكويت، الخميس، عن شفاء 3 حالات مصابة بفيروس كورونا الجديد، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الشفاء إلى 18 حالةً. 

وقال وزير الصحة الكويتي، الشيخ الدكتور باسل الصباح، الخميس، إن التحاليل والفحوصات المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء الحالات الثلاث من الفيروس وتعود لمواطنتين كويتيتين ومقيمة إيرانية.

وذكر أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدًا لخروجها من المستشفى.


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