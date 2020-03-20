تحدي الخير.. دنيا سمير غانم تقبل التحدي وتتحدى هؤلاء

تقوم جمعية رساله بمبادرة لتكفل العائلات ذوات الأجور اليومية في ظل الظروف التي تمر بها البلاد،ويتحدى الفنانين بعضهم في تكفل عدد من الأسر وشارك في هذه الحملة عدد كبير من الفنانين.



وأعلنت الفنانة دنيا سمير غانم قبولها تحدي الخير من هشام ماجد ودرة وشريف رمزي بالتعاون مع جمعية رسالة ونشرت فيديو تعبر عن سعادتها للتعاون في هذا العمل الخيري قائلة "بقول لكل الناس اللي بتشتغل عالمبادرة انها حاجة جميله جدا لأن في أسر دخلها باليوم فا احنا هنتكفل الأسر دي علشان يقدرو يعيشو الأيام دي" وذالك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".



وقررت "غانم" التكفل ب50 أسرة ووجهت التحدي لشقيقتها إيمي سمير غانم ورامي رضوان زوجها وهشام جمال ونصحت جمهورها بالبقاء في المنزل للوقاية من فيروس كورونا المستجد.



وشارك في مبادرة جمعية رسالة عدد كبير من الفنانين منهم أمير كرارة وكندة علوش ومنى زكي وعمرو يوسف ودرة والرياضيين منهم سعد سمير ومحمود كهربا.



وتواصل النجمة دنيا سمير غانم تصوير فيلم "تسليم أهالي" والذي تجسد فيه دور مجرمة ولكن في إطار كوميدي ويشاركها فيه عدد من الفنانين منهم هشام ماجد ودلال عبد العزيز وبيومي فؤاد وإيمي سمير غانم ولوسي ومن المقرر طرحه في موسم عيد الأضحى المقبل.